Bob descontracturado: el corte de pelo que se perfila como favorito para la primavera

Con la llegada de los días más cálidos también aparecen las ganas de renovar el pelo y apostar por cortes más frescos y fáciles de mantener. Esta primavera, uno de los clásicos vuelve a ocupar un lugar central entre las tendencias: el bob descontracturado, una versión relajada del tradicional corte que se lleva con movimiento, textura y sin necesidad de un peinado perfecto.

Su principal atractivo está justamente en esa naturalidad. Puede adaptarse a cabellos lacios, ondulados y con rulos, permite diferentes largos y funciona tanto recién peinado como con un acabado más despeinado.

Según destacó Marie Claire Argentina, esta versatilidad convierte al bob en una alternativa especialmente práctica para quienes buscan un cambio de look que no demande demasiado tiempo frente al espejo.

Cómo es el bob descontracturado que será tendencia esta primavera

El bob tradicional suele ubicarse aproximadamente a la altura de la mandíbula, aunque existen múltiples versiones que permiten llevarlo algunos centímetros más largo.

La propuesta descontracturada abandona las líneas excesivamente rígidas y apuesta por movimiento, volumen y una terminación deliberadamente natural.

En lugar de buscar que cada pelo quede perfectamente acomodado, la idea es aprovechar la textura propia del cabello. Las ondas suaves, algunas puntas con movimiento e incluso cierto efecto despeinado forman parte del look.

Esto permite que el corte pueda adaptarse a diferentes estilos y edades sin necesidad de llevarlo siempre de la misma manera.

El bob descontracturado también funciona con ondas y rulos

Una de sus grandes ventajas es que no está reservado únicamente para el pelo lacio.

En cabellos ondulados, la propia textura puede darle forma al corte y generar ese efecto relajado que caracteriza a la tendencia. Con rulos ocurre algo similar: el volumen natural permite construir una versión con personalidad sin necesidad de alisar el cabello.

En estos casos, el corte puede realizarse teniendo en cuenta el patrón natural de ondas o rulos, ya que el largo puede modificarse cuando el pelo se seca.

La tendencia, precisamente, busca alejarse de la idea de que un bob debe ser completamente recto y pulido.

Cómo llevar el bob en el pelo lacio

Quienes tienen el cabello lacio también pueden aprovechar esta versión.

Una opción es dejarlo secar de manera natural y mantener las puntas ligeramente desordenadas, mientras que quienes busquen mayor volumen pueden recurrir a productos texturizantes o voluminizadores.

El shampoo seco también puede aportar textura entre lavados, aunque conviene utilizarlo siguiendo las indicaciones del producto y sin considerarlo un reemplazo permanente del lavado del cabello.

Otra alternativa es sumar ondas muy suaves para transformar completamente el corte cuando se busca un resultado más producido.

Long bob: la alternativa para quienes no quieren el pelo tan corto

Para quienes quieren probar la tendencia pero todavía no se animan a cortar demasiado, aparece una versión intermedia: el long bob o “lob”.

En este caso, el cabello suele superar la mandíbula y acercarse a los hombros, conservando la estructura característica del bob pero con algunos centímetros adicionales.

Es una alternativa que permite recoger parcialmente el pelo, hacer ondas o llevarlo completamente lacio, por lo que puede funcionar como transición para quienes vienen de una melena larga.

Además, mantiene una de las grandes ventajas del bob: puede verse diferente según cómo se peine.

El efecto despeinado, una de las claves del corte

El concepto de “pelo perfectamente imperfecto” gana terreno frente a los acabados excesivamente estructurados.

Por eso, el bob descontracturado puede llevarse con raya al medio o lateral, ondas naturales, textura e incluso con mechones que enmarquen el rostro.

Según señaló Marie Claire Argentina, el corte se convirtió en un aliado para quienes quieren un estilo que funcione tanto sin demasiado peinado como con una producción más elaborada.

Esa dualidad explica buena parte de su vigencia: durante el día puede llevarse prácticamente al natural y, para una salida o evento, transformarse con ondas, volumen o un acabado más pulido.

Por qué el bob vuelve a ser uno de los cortes favoritos

El bob lleva décadas reinventándose y su capacidad de adaptación es justamente lo que evita que desaparezca de las tendencias.

Puede ser recto, asimétrico, con flequillo, en capas, ondulado, ultracorto o convertirse en un long bob. Esta primavera, la versión descontracturada suma otro elemento: la búsqueda de practicidad.

Con las temperaturas más altas que empiezan a llegar a la Argentina, el corte se presenta como una opción fresca para renovar la imagen sin apostar necesariamente por un cambio extremo.

Y hay otro punto a favor: no existe una única manera de llevarlo. El largo, la cantidad de capas y el volumen pueden adaptarse al tipo de cabello, las facciones y, fundamentalmente, al estilo de cada persona.