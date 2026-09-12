Cómo se aplica «la ciudad de los 15 minutos» en la capital de Neuquén

A partir del intercambio con el urbanista francocolombiano Carlos Moreno, creador del movimiento de la “ciudad de los 15 minutos” y que hoy se aplica en diferentes ciudades del mundo, la Municipalidad toma la idea de acercar los servicios a los ciudadanos, pero propone una interpretación propia. Mariano Gaido explica que no se trata solamente de tener una dependencia municipal cerca de casa. La meta es que una persona pueda desplazarse de un punto a otro de la ciudad en aproximadamente 15 minutos.

Las nuevas avenidas y conexiones viales forman parte de esa estrategia. Soldi, Los Paraísos, Eslovenia, Crouzeilles, Necochea, Obrero Argentino, Los Álamos, Lanín y Richieri aparecen en su relato como piezas de una red destinada a acortar tiempos de viaje.

Más ciclovías en la ciudad conectan espacios públicos y mejora la calidad de vida / Foto Cecilia Maletti

En esa misma línea, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad, María Pasqualini, plantea que para que esa conectividad sea efectiva hacen falta avenidas troncales, calles de mano única, calles asfaltadas y semáforos inteligentes. El objetivo, según explicó, es reducir en un 50% el tiempo que los vecinos destinan a trasladarse dentro de la ciudad.

Pero la idea no se limita a la movilidad. La ciudad de los 15 minutos también supone que cada vecino pueda tener cerca de su casa los servicios necesarios para resolver su vida cotidiana: centros de salud, escuelas, comercios y espacios para estudiar y formarse. En ese esquema, la descentralización ocupa un lugar importante. El objetivo es que no todo esté concentrado en el microcentro y que los distintos sectores de Neuquén desarrollen sus propios polos de actividad.

El oeste aparece como uno de los ejemplos de ese proceso. Pasqualini señala el desarrollo de un centro comercial y gastronómico sobre calle Godoy, acompañado por escuelas y centros de salud. También menciona la reactivación de la construcción del Hospital Norpatagónico, el desarrollo de nuevas escuelas técnicas y una escuela industrial de unos 5.000 metros cuadrados en sectores en crecimiento de la ciudad.

La tecnología también se suma al concepto. Muchos trámites que antes requerían trasladarse hasta una oficina ahora pueden hacerse desde una computadora o un teléfono. Por eso, para Gaido, la ciudad del futuro tiene que ofrecer simultáneamente proximidad física y conectividad digital. Pasqualini coincide con esa mirada y destaca el papel de la plataforma Muni Express y del chatbot municipal, que, según indicó, responde unas 70.000 consultas mensuales.

Así, la versión neuquina de la ciudad de los 15 minutos combina dos dimensiones: por un lado, una ciudad más descentralizada, con servicios y equipamiento cerca de los barrios; por otro, una red vial y tecnológica que permita reducir los tiempos de traslado y evitar viajes innecesarios.