Descarriló un tren de carga en Chichinales: tres vagones bloquearon el acceso a un barrio

La unidad llevaba arena y maíz con destino a la zona productiva. El material quedó esparcido luego del vuelco.

Un tren de carga operado por la empresa Ferrosur sufrió un descarrilamiento este viernes por la tarde a la altura del barrio Otto Krause, en la localidad de Chichinales. El incidente ocurrió pasadas las 16:30 cuando la formación oriunda de Bahía Blanca se dirigía a Neuquén.

La formación quedó detenida en el lugar. Las tareas del retiro y reparación se demoraron hasta la llegada de unidades de reorganización y limpieza ferroviaria.

El hecho se desencadenó al ceder una alcantarilla sobre la trama ferroviaria, lo que provocó el descalce de los primeros vagones. Pese a la magnitud del impacto y los daños materiales en la infraestructura, el maquinista del tren resultó ileso.

Como consecuencia de la maniobra brusca, tres vagones perdieron la estabilidad e inclinaron su carga sobre el margen de las vías. La formación transportaba principalmente insumos variados, incluyendo alimento balanceado y maíz destinado a criaderos avícolas de la región. Gran parte del producto transportado se daño con el vuelvo.

Parte del cereal quedó esparcido a un costado de las vías tras la rotura de una de las tolvas. Durante las horas posteriores al siniestro, decenas de vecinos del sector se acercaron con bolsas y recipientes para recolectar el material derramado.

Operativos de reparación y vías alternativas para los vecinos

El corte dejó inhabilitado el acceso que conecta la Ruta Nacional 22 con el barrio Otto Krause. La interrupción impidió de manera preventiva la entrada y salida de vehículos hacia la zona urbana habitada.

Desde el municipio y las fuerzas policiales informaron un trayecto alternativo para garantizar la conectividad de los pobladores. Los conductores deben tomar la calle perimetral al norte de las vías con dirección hacia el sector del Club Hípico El Chiripá, en jurisdicción de Villa Regina.

Tres vagones descarrilaron y obstruyeron el acceso a un barrio de la localidad (Foto: gentileza)

Personal policial de la jurisdicción local mantuvieron un esquema de custodia durante toda la noche en el lugar del hecho. La medida buscó resguardar el resto de la carga y garantizar la seguridad perimetral de la formación varada.

Técnicos y cuadrillas de la empresa ferroviaria iniciaron las tareas de reparación de los rieles y el levantamiento de los vagones afectados. Se prevé que las labores de acondicionamiento de las vías se extiendan durante el transcurso del fin de semana para restablecer el servicio.

Con información de DiarioDigital.