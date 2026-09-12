Estudiantina 2026 en Cutral Co y Plaza Huincul: la expresión artística abrió la propuesta

La fiesta ya empezó y los integrantes de 4°, 5° y 6° años de siete establecimientos de enseñanza secundaria pudieron demostrar sus habilidades en la primera disciplina en competencia. El centro cultural José Rioseco de Cutral Co se colmó de energía, color y alegría en la primera competencia. Este finde seguirá el voley mixto en el gimnasio municipal Enrique Mosconi.

La Estudiantina 2026 está organizada por los dos municipios y la cooperativa Copelco. Se extenderá hasta el próximo 18 y quienes resulten ganadores se llevarán el premio de $17 millones.

Después del acto de apertura donde participaron las autoridades, se dio paso a la competencia entre los cursos que se anotaron en esta edición de la Estudiantina 2026. La categoría fue expresión artística. El jurado estuvo integrado por Daiana Yezi, Giuliana Carrilao y Aixa Melo Fuentes, todas docentes de diferentes géneros. Evaluaron la creatividad, el mensaje y la expresión de los grupos.

El escenario lo abrió el 5° E de la Epet N° 1, con la interpretación de los primeros versos de la canción popular Quimey Neuquén para darle paso a una coreografía de ritmos urbanos, donde participaron chicas y chicos. Todos son los encargados de seleccionar la música y el vestuario. Le siguió el con 5° «D» del Cpem N° 51.

Después del paso de todos los anotados, se resolvió que el 1° puesto se lo lleve el 5° B del Cpem N° 6 de Cutral Co. Fueron 25 los participantes que crearon una coreo, dividida en varias partes donde se apreciar de las chicas, los varones, con elementos como sillas, y finalmente todos integrados.

El jurado resolvió darle el 2° puesto para el 5° G de la Epet N° 1, mientras el 3° lugar se destinó al 6° 1° de la Epet N° 10. La jornada permitió además demostrar la competencia para Mejor Hinchada y la Mascota que presenta cada uno de los cursos participantes. El momento permitió que las familias se acerquen para alentar a los suyos.

El Cpem N° 6 fue uno de los ganadores en esta primera jornada. (Foto: Gentileza)

La elección de la música y coreografía permitió observar variadas temáticas. La mezcla de ritmos urbanos o música centroamericana, con el malambo argentino, fueron parte de las expresiones. El vestuario y el maquillaje también se destacó.

Para este finde, será el turno de la actividad deportiva, con voley mixto. Todo se concentrará en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co. El cronograma continúa el lunes, con Zona de Combate que se trasladará a Plaza Huincul en la cancha de fútbol en el complejo deportivo, desde las 10.

Para el martes 15, los participantes deberán responder sobre conocimiento de historia y geografía local, en este caso volverán al centro cultural de Cutral Co. El miércoles y el jueves seguirá el deporte con fútbol padel en las canchas del complejo de Huincul, también desde las 10. El viernes, será la entrega de premios y el cierre en Plaza Huincul.

La acumulación de los puntos en cada una de las disciplinas permitirá conocer al curso ganador que se llevará los $17 millones; el segundo se alzará con $12 millones; el 3° con $8 millones. También las mejores hinchada, mascota y bandera se repartirán $1 millón cada una.