Cuál es el estado de salud de los heridos por el vuelco en la Ruta 237 de Neuquén

Un vuelco fatal ocurrido este viernes por la tarde en la Ruta Nacional 237 de Neuquén se cobró la vida de una mujer de 30 años oriunda de Allen. La víctima viajaba junto con su padre, madre e hijo de dos años. Fuentos oficiales indicaron que la autopsia se realizará durante la jornada de este sábado.

El vuelco sucedió a la altura del kilómetro 1301 cuando la familia viajaba desde Chile hacia Allen. La persona fallecida era quien conducía el vehículo Renault Fluence. Según los datos recolectados, el siniestro se produjo cuando la conductora mordió la banquina y no logró reestabilizar la marcha.

Vuelco en la Ruta 237 cerca de El Chocón: cuál es estado de los acompañantes

A causa del impacto, la mujer de 30 años murió en el acto. En tanto, el resto de los acompañantes fueron derivados al nosocomio local para una mejor atención. Según información a la que pudo acceder este medio, el padre (59) y el hijo de la conductora ya fueron dados de alta.

El accidente ocurrió a unos nueve kilómetros del ingreso a Villa El Chocón.

La madre (58), en su lugar, fue derivada luego desde el hospital de El Chocón a Cutral Co y más tarde a Cipolletti. La mujer sería intervenida quirúrgicamente en las próximas horas por una complicación que sufrió en la zona del torax. Hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre su estado de salud.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de Tránsito de la Policía del Neuquén junto con un médico policial de la fuerza, peritos, personal médico, bomberos y defensa civil de El Chocón.