Bomber: del ícono ochentoso al must actual

Hay prendas que nacen tendencia. Y hay otras que, sin pedir permiso, se convierten en parte del guardarropa de distintas edades. La bomber pertenece a esta segunda categoría.

En 2026, se consolida como la campera de entretiempo que une en estilo a mujeres de diferentes generaciones, con una naturalidad difícil de explicar y aún más difícil de ignorar.

La bomber: la campera versátil que define el estilo 2026

Su secreto no está en la novedad, sino en la versatilidad. La bomber no compite con el look: lo acompaña. Es esa tercera pieza que relaja cualquier outfit.

Con espíritu urbano, hoy se resignifica con textiles nobles, colores neutros, bordados sutiles y cortes más suaves. Ya no es solo sporty: es elegante, femenina y, sobre todo, combinable.

En las nuevas colecciones de Alma Sánchez y Babylon, la bomber vuelve a ocupar un lugar destacado, reinterpretada con una mirada moderna que demuestra hasta dónde puede evolucionar esta prenda.

Alma Sánchez revisita la campera que marca tendencia desde un enfoque luminoso y sofisticado. Lentejuelas, textiles translúcidos y una construcción delicada elevan su espíritu urbano hacia una pieza glamurosa y llamativa, que funciona tanto de día como de noche.

Babylon, en cambio, adopta una estética más street-chic. Siluetas de doble botonadura y texturas en relieve definen formas nítidas y contemporáneas. El resultado es una campera versátil que equilibra la elegancia deportiva con carácter y presencia.

La clave está en cómo se lleva y en cómo dialoga con el resto del look.