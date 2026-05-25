Se muda la Defensoría del Pueblo en Neuquén: ¿dónde se atenderán los reclamos?

La Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén atendió más de 2.000 reclamos el año pasado (foto Cecilia Maletti)

La Defensoría del Pueblo dejará se trasladará la próxima semana a la nueva sede de la calle Bouquet Roldán, con continuidad en la atención al público, se aseguró desde la entidad defensora de los derechos vecinales. El lunes próximo, abrirá sus puertas en un nuevo lugar.

Así lo adelantó el defensor Gustavo Pereyra este viernes, en declaraciones radiales. La mudanza ya fue comunicada en las redes sociales de la Defensoría, donde se detalló que el contrato de alquiler está en periodo de vencimiento y la propiedad está en venta.

No habrá cierre de oficinas por la mudanza, dijo Pereyra. Con antelación se inició el tendido de redes informáticas nuevas en la nueva sede en Bouquet Roldán 269 (entre Carlos H Rodríguez y Roca) y la atención al público comenzará allí «el primer día hábil de junio», que será el lunes.

Se mudará dentro del área Centro Este hacia la zona del área Centro Oeste, en Neuquén capital.

Mil actuaciones en 2026

La Defensoría ya llegó a la mitad de atenciones de la demanda que tuvo en 2025, cuando se contabilizó un poco más de 2000 actuaciones en todo el periodo. Hasta marzo, la cifra alcanzaba a 700 personas y para mediados de mayo, las actuaciones superaban las 1.000, de acuerdo a las estadísticas.

La necesidad de con un mejor lugar con espacios adecuados para la atención de los contribuyentes había sido adelantada en los últimos informes del Defensor en el Concejo Deliberante.

En el recinto y en las consultas en las comisiones, se aclaró que el terreno que estaba reservado para el organismo municipal no estaba registrado a nombre de la Defensoría por eso con la gestión que inició Pereyra, adelantó la necesidad de contar con otra reserva más amplia para atención de los vecinos.

La nueva casa de la Defensoría del Pueblo de Neuquén

«Se atenderá hasta el último día en Sargento Cabral y desde el día 1 en la nueva sede», aseguró Pereyra en Radio Calf Universidad.

El emplazamiento en la actual ubicación tiene no menos de 18 años. «Ese inmueble está a la venta y por finalización del contrato, sabíamos que el día de la venta, nos darían dos meses para buscar un nuevo lugar, así es que desde finales del año pasado venimos analizando dónde podíamos ir acorde al presupuesto», explicó el defensor.

Con temas de reclamos masivos (como alguno puntual por servicios) la Defensoría atendió fuera del edificio por falta de espacios (archivo)

Del millar de actuaciones contabilizadas en 2026, correspondieron en más de la mitad a asesoramientos jurídicos por cuestiones de viviendas (alquiler, contratos, aumentos y emplazamientos) y muchos problemas vecinales derivados de los trastornos de las obras privadas en ejecución, se indicó.

La mediación fue el modo de resolución del 40% de los conflictos presentados. En el nuevo código de contravenciones, se fijó que las juezas de Faltas podrán derivar a mediación en la Defensoría los expedientes que pudieran resolver por esa vía, debido a la experiencia lograda por el equipo de la Defensoría.

Como lo adelantó en diciembre, este año se incrementaron muchas actuaciones por problemas de endeudamientos familiares con entidades bancarias, por lo que se entabló la mediación de la Defensoría para la renegociaciones ajustadas «a las posibilidades reales de los deudores» que llegaron con el planteo hasta el lugar.

«La Defensoría se merece un establecimiento propio. Uno de los objetivos como Defensor, desde que asumí, será dejar sentadas las bases para lograr la casa propia, aunque sea en etapas, hace 27 años que realiza la tarea de defensa de los vecinos y un 40% del trabajo se logra llegar con resoluciones satisfactorias» sin alcanzar la vía judicial, destacó.