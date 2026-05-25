Aguinaldo ANSES junio 2026: montos y aumentos que recibirán los jubilados

Aguinaldo para jubilados de ANSES: se confirmaron los montos oficiales de junio 2026 con aumento y bono.-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya tiene definidos los parámetros económicos para la liquidación del primer aguinaldo, correspondiente a junio 2026.

En concordancia con el esquema de movilidad previsional regulado por el Decreto 274/24, los haberes de los jubilados de ANSES percibirán en junio 2026 un incremento automático del 2,6%, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril informado por INDEC.

Al tratarse del cierre del primer semestre de 2026, ANSES unificará de manera automática el pago del medio aguinaldo con el haber mensual y el bono de contención. Esta medida busca agilizar el flujo de cobro en las entidades bancarias y asegurar un importante refuerzo de bolsillo para los adultos mayores antes del inicio del invierno.

ANSES: los montos de la jubilación mínima y máxima con el aguinaldo en junio 2026

Al aplicar el reajuste del 2,6% y la fórmula del aguinaldo, las escalas previsionales de ANSES registrarán un incremento sustancial en los montos de bolsillo.

El esquema de cobro para los jubilados de ANSES en junio 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: el haber mensual se actualiza a $403.475. Al sumarse el medio aguinaldo de $201.737 y el bono completo de $70.000, el ingreso bruto total alcanzará los $675.212.

Jubilación Máxima: el tope del sistema contributivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ascenderá a $2.715.002 brutos, lo que generará un medio aguinaldo de bolsillo superior a los $1.357.500, quedando este sector excluido del bono extraordinario.

ANSES: cómo calcula la Administración Nacional de la Seguridad Social el aguinaldo de junio 2026 para jubilados

Para determinar el monto exacto del aguinaldo que recibirán los beneficiarios de ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una fórmula contable estricta basada en la regularidad de los ingresos previsionales declarados.

El procedimiento técnico de ANSES establece que se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el bloque que abarca desde enero hasta junio 2026, debido al esquema de movilidad previsional vigente.

La movilidad prevista actualiza los haberes mes a mes según la inflación, por lo que el mes de base para el cálculo de este aguinaldo será unánimemente junio 2026, por consolidar el piso salarial más elevado de toda la primera mitad del año tras acumular los incrementos de los períodos previos.

La fórmula aplicada por ANSES para calcular el aguinaldo en junio 2026 incorpora los aumentos por movilidad y cualquier actualización de carácter permanente; sin embargo, el bono extraordinario de $70.000 queda completamente excluido del cálculo del aguinaldo.

ANSES: Cronograma de cobro de jubilaciones en junio 2026

ANSES ratificó que el pago de la primera cuota del aguinaldo se depositará en la misma jornada en que los beneficiarios perciban sus haberes corrientes, por lo que el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social se ejecutará de forma escalonada por terminación de DNI.

De acuerdo a lo previsto por el organismo previsional, el calendario de pagos iniciará en la segunda semana de junio 2026 para los jubilados de ANSES que cobran la mínima, las PNC y la PUAM, mientras que quienes superen el haber básico verán acreditados sus fondos hacia la última parte del mes.

ANSES: cómo saber la fecha exacta de cobro de jubilaciones en junio 2026

Para consultar las fechas exactas de pago y verificar el desglose de los conceptos liquidados, los titulares pueden ingresar a la plataforma digital Mi ANSES o utilizar la aplicación móvil del organismo, completando el acceso de seguridad con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

La descarga del recibo digital estará disponible desde los primeros días del mes, permitiendo constatar el descuento de ley destinado a la obra social (PAMI) antes de movilizarse hacia los cajeros automáticos.