Lago Quillén: el rincón escondido de Neuquén donde el volcán Lanín se refleja como un espejo

El lago Quillén ofrece una de las postales más impactantes de la cordillera neuquina, con el volcán Lanín reflejado sobre aguas cristalinas.

Apenas el camino comienza a internarse entre pehuenes, ríos transparentes y curvas de montaña, algo cambia. El apuro queda atrás y la cordillera empieza a marcar otro ritmo. A menos de una hora de Aluminé, en el corazón del Parque Nacional Lanín, el lago Quillén emerge como una de las postales más serenas y profundas del norte neuquino.

El viaje hasta Quillén ya anticipa lo que vendrá. La ruta atraviesa territorios de comunidades mapuches, bosques andino-patagónicos y pequeños parajes donde el paisaje todavía conserva una escala humana. De pronto, el lago aparece entre los árboles con sus aguas transparentes y el volcán Lanín dominando el horizonte. Cuando el viento se calma, la montaña se refleja sobre el agua con una perfección casi irreal.

Las playas de arena volcánica y piedra invitan a detenerse sin demasiadas urgencias. Algunos llegan buscando pesca deportiva; otros prefieren navegar en kayak, caminar entre lengas y pehuenes o simplemente sentarse frente al lago a escuchar el silencio. En Quillén no hace falta llenar el día de actividades: el paisaje ya ocupa todo.

Postal del lago Quillén, belleza pura en la cordillera neuquina. De fondo, un ícono de la Patagonia: el volcán Lanín.

La pesca de salmónidos es una de las actividades más elegidas de la zona, especialmente durante la temporada estival. También hay senderos para recorrer el bosque, cabalgatas y excursiones que conectan con otros lagos cercanos como Lago Hui Hui y Lago Ruca Choroy.

En distintos sectores aparecen pequeñas áreas de picnic, campings organizados y rincones ideales para pasar horas mirando cómo cambia la luz sobre la montaña. En la costa también suelen encontrarse puestos de artesanías y productos regionales elaborados por comunidades mapuches. Tejidos, sabores ahumados, dulces caseros y piezas hechas a mano que hablan del vínculo profundo entre la cultura local y el territorio.

Aunque el verano concentra la mayor cantidad de visitantes, Quillén cambia completamente con las estaciones. En otoño, el bosque se vuelve rojizo y dorado; en invierno la nieve cubre los cerros y el paisaje adquiere una quietud absoluta; y en primavera el deshielo transforma arroyos y cascadas en nuevas postales.

A menos de una hora de Aluminé, el lago Quillén combina naturaleza, silencio y actividades al aire libre en plena Patagonia neuquina.

Quizás ahí esté parte de su encanto: nunca es exactamente el mismo lago, aunque siempre conserve esa sensación de refugio silencioso en medio de la cordillera neuquina.

Cómo llegar desde Neuquén

La ruta más habitual conecta por la Ruta Nacional 22 hasta Zapala y luego continúa hacia Aluminé. Desde allí, el recorrido sigue por las rutas provinciales 23 y 46 hasta el lago. También puede accederse desde Junín de los Andes o combinando caminos de la Ruta del Pehuén desde Villa Pehuenia, uno de los trayectos escénicos más impactantes de la Patagonia.

La mayor parte del recorrido cuenta con señal de telefonía móvil, aunque en algunos sectores cercanos al lago la conectividad puede ser limitada o intermitente. Algo que muchos visitantes terminan agradeciendo para desconectarse realmente.

En esta página obtendrás información sobre rutas en pavimentación, consejos para motorhomes, y recomendaciones generales.https://www.destinoalumine.com.ar/recomendaciones

Dónde dormir

En el área existen campings organizados, hosterías, cabañas y propuestas de turismo rural y de aventura. Desde Aluminé también parten excursiones y actividades para recorrer distintos puntos del circuito cordillerano. En esta página obtendrás los hospedajes de Aliminé.