Carolina Herrera: estilo, flores y grandes volúmenes

Hay aniversarios que se celebran mirando hacia atrás y otros que funcionan como un nuevo punto de partida. Para Carolina Herrera, sus 45 años tuvieron un poco de ambos. En plena Semana de la Moda de Nueva York, Wes Gordon presentó la colección primavera-verano 2027 en el Lincoln Center y convirtió la pasarela en una celebración del universo de la casa.

Los códigos de Carolina Herrera, llevados a una nueva escala

La propuesta recuperó varios de los elementos que hicieron reconocible a la firma, pero esta vez con una impronta más teatral y exuberante. La silueta apareció definida en la cintura y se construyó a partir de contrastes: faldas lápiz junto a blusas con volumen, pantalones de tiro alto, vestidos ceñidos para el día y grandes faldas que se abrieron en proporciones XL para la noche.

Las estampas fueron otro de los grandes focos de la colección. Las flores, sello indiscutido de Carolina Herrera, aparecieron en distintas versiones y compartieron escena con lunares y cuadros de líneas finas.

El resultado mantuvo ese juego entre lo clásico y lo exuberante que caracteriza a la casa, con motivos que pasaron de prendas más sobrias a vestidos de gran impacto visual.

Colores intensos, encaje y brillo para la noche

El color también tomó el centro de la escena. Tonos vibrantes se mezclaron con negros y metalizados, mientras que el encaje aportó una textura más delicada.

Para la noche, Gordon incorporó pedrería en vestidos de gran volumen y trasladó ese mismo espíritu a los accesorios. Pendientes y collares coloridos funcionaron como pequeños puntos de luz y terminaron de potenciar los looks.

El guiño a Andy Warhol que apareció en la colección

La celebración también tuvo espacio para mirar hacia el archivo de la firma. Un retrato de Carolina Herrera realizado por Andy Warhol en 1979 fue recuperado como parte de la propuesta y apareció reinterpretado tanto en un vestido corto como en un bolso.

La referencia conecta con los primeros años de la diseñadora y con la relación que mantuvo con el artista, quien la retrató en distintos momentos de su vida social y profesional.

Wes Gordon y una nueva lectura del legado de Carolina Herrera

Carolina Herrera cedió la dirección creativa de la firma a Wes Gordon en 2018, después de 37 años al frente de su marca. Desde entonces, el diseñador construyó un diálogo permanente con ese legado.

En sus colecciones continúan presentes algunos de los elementos que definieron históricamente a la casa: camisas impecables, cinturas marcadas, flores, color y el dramatismo de los grandes vestidos.

Un jardín de tulipanes en pleno Lincoln Center

El escenario estuvo a la altura de la celebración. El desfile ocupó la sede del Ballet de Nueva York, en el Lincoln Center, donde un enorme jardín de tulipanes amarillos transformó el espacio y acompañó una primera fila repleta de figuras invitadas.

La puesta reforzó el espíritu de una colección en la que las flores no solo estuvieron presentes en las prendas, sino que se apoderaron también de la escenografía.

Karlie Kloss cerró el desfile de los 45 años

El cierre quedó en manos de Karlie Kloss, una de las musas de la firma y rostro de Good Girl, el perfume que también celebra diez años.

Sobre la pasarela, la modelo llevó un vestido negro vaporoso, de silueta fluida, marcado por una gran lazada azul añil en la cintura.

Así, entre flores, lunares, color, brillo y volúmenes generosos, Carolina Herrera celebró sus 45 años sin abandonar los códigos que construyeron su identidad. Una colección que tomó el archivo como punto de partida para llevarlo hacia una pasarela más teatral, contemporánea y exuberante.