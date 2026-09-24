Del abrigo a la remera: qué ponerse este fin de semana según el clima

La primavera mostrará todas sus caras este fin de semana en Río Negro y Neuquén: habrá tardes de más de 20°C en los valles, viento, inestabilidad y un panorama mucho más frío y lluvioso en la cordillera. Cómo armar el look desde el viernes 25 hasta el domingo 27 sin equivocarse con el abrigo.

Vestirse en primavera en la Patagonia puede convertirse en un desafío. Salir temprano con campera y terminar la tarde en remera será una escena bastante habitual este fin de semana, aunque el panorama será muy diferente según la zona de Río Negro y Neuquén.

Los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) muestran una marcada amplitud térmica en los valles, con mínimas bajas y tardes que pueden alcanzar los 24°C. En la cordillera, en cambio, continuará un escenario frío y húmedo después del ingreso de un sistema frontal que dejó lluvias intensas en el oeste de ambas provincias.

La clave, entonces, estará en vestirse en capas y adaptar el outfit al lugar donde se vaya a pasar el fin de semana.

Alto Valle y Neuquén: remera durante la tarde, campera a la mañana

En ciudades del Alto Valle, el contraste será importante. Como referencia, en General Roca la AIC anticipa para el viernes 23°C de máxima y 4°C de mínima, además de viento con ráfagas que podrían alcanzar los 66 km/h. El sábado podría llegar a 24°C, con posibles tormentas, mientras que el domingo rondaría los 23°C.

¿Qué ponerse? Jean recto o pantalón liviano, remera de manga corta y una campera que proteja del viento es probablemente la combinación más práctica.

Una camisa amplia, cardigan fino o blazer también puede funcionar como segunda capa. La ventaja es que, cuando la temperatura suba al mediodía, el abrigo se puede sacar y el look sigue siendo completamente primaveral.

Para el viernes, especialmente, conviene priorizar prendas que protejan del viento y evitar looks demasiado livianos si se estará muchas horas al aire libre.

Bariloche y la cordillera: todavía no hay que guardar el abrigo

La situación será completamente diferente en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén. El sistema frontal mantiene lluvias y nevadas persistentes en sectores de la cordillera centro-sur neuquina y el oeste rionegrino, según la síntesis de la AIC.

En Bariloche, además, el viernes continuará fresco y con posibilidad de lluvias: alrededor del mediodía se esperan unos 9°C, con una sensación térmica cercana a 6°C, según el pronóstico consultado.

Acá el look cambia por completo: pantalón largo, sweater o buzo, campera impermeable y calzado cerrado. Si hay planes al aire libre, las zapatillas de tela no son la mejor alternativa: conviene elegir botas, borcegos o un calzado que soporte humedad.

También funciona la combinación remera + sweater fino + campera impermeable, porque permite sacar capas al entrar en lugares calefaccionados.

Viedma y la costa: prendas livianas, pero con campera a mano

En la zona de Viedma también habrá que estar preparados para los cambios. Para el viernes se anticipan alrededor de 18°C al mediodía, posibilidad de lluvia débil y viento del noroeste, mientras que el domingo podría alcanzar unos 22°C, con probabilidad de precipitaciones.

El viento vuelve a ser determinante para elegir la ropa. Una opción cómoda es pantalón de jean o gabardina, remera o camisa y una campera liviana tipo trench o rompeviento.

Para quienes quieran un look más arreglado, un pantalón sastrero con zapatillas y blazer puede funcionar durante el día, pero será conveniente sumar un abrigo que realmente proteja del viento para la noche.

¿Vestido y pollera? Sí, pero con una segunda capa

Las temperaturas superiores a los 20°C que se esperan durante algunas tardes ya permiten recuperar vestidos midi, polleras y prendas más livianas, especialmente en los valles.

Pero todavía no conviene salir únicamente con ropa de verano. Una fórmula fácil puede ser vestido + zapatillas + campera de jean, o pollera larga con remera y cardigan.

Las sandalias completamente abiertas pueden esperar un poco más, sobre todo si el plan se extiende hasta la noche.

La regla de las tres capas para el fin de semana

Ante semejantes cambios de temperatura, una estrategia sencilla es pensar cada outfit en tres capas que puedan ponerse y sacarse fácilmente:

Primera capa: remera, musculosa o blusa liviana. Segunda capa: camisa, cardigan, sweater fino o blazer. Tercera capa: campera de jean, trench, rompeviento o impermeable según la zona.

De esta manera, el mismo conjunto puede funcionar desde una mañana de apenas 4°C en el Alto Valle hasta una tarde cercana a los 24°C.

En la cordillera, en cambio, la tercera capa deberá ser bastante más abrigada y resistente al agua.

Los accesorios que conviene sumar

Un pañuelo liviano, anteojos de sol y una cartera o bolso donde guardar alguna capa pueden resolver buena parte de los cambios del día.

Y hay un accesorio que este fin de semana será especialmente útil en Bariloche y otras localidades cordilleranas: el paraguas o, todavía mejor si hay viento, una buena campera impermeable con capucha.

La conclusión es sencilla: la primavera ya permite sacar algunas prendas más frescas del placard, pero todavía no es momento de guardar definitivamente los abrigos en Río Negro y Neuquén.