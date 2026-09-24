NOA Lithium avanza en el Triangulo del Litio: informó nuevos resultados en el proyecto Río Grande en Salta

La canadiense NOA Lithium Brines comunicó los nuevos avances en su programa de perforación 2026 en el proyecto de litio Río Grande, ubicado en Salta. En ese marco, especificó que el pozo RT-RG26-PW002 fue completado y comenzó una nueva etapa de pruebas de bombeo.

Los primeros ensayos hidráulicos en el pozo arrojaron tasas de extracción de hasta aproximadamente 25 litros por segundo (L/s), con una respuesta estable del sistema a medida que aumentaba el bombeo.

A partir de estos resultados, la compañía recomendó una tasa operativa de alrededor de 20 L/s, por encima de los 15 L/s contemplados en la Evaluación Económica Preliminar (PEA, por sus siglas en inglés) de la iniciativa.

A esa tasa, se registró una eficiencia de aproximadamente 86%, un indicador que refleja un uso efectivo de la capacidad productiva del sistema acuífero. Por ese motivo, NOA lo calificó como un pozo de alto rendimiento, y señaló que presenta condiciones favorables para una operación sostenida.

Actualmente se está desarrollando una prueba de bombeo continuo de 48 horas, que permitirá obtener información adicional sobre el comportamiento del acuífero. En paralelo, las muestras de salmuera de litio extraídas fueron enviadas a laboratorio para su análisis, y los resultados están previstos para las próximas semanas.

El pozo se ubica en las proximidades del DDH-RG23-004, donde la compañía había identificado anteriormente unos 400 metros de salmuera con concentraciones de litio superiores a 600 mg/L, con un máximo registrado de 794 mg/L.

Según la firma, el programa de perforación busca avanzar en la evaluación de los acuíferos profundos con salmuera y continuar perfeccionando los modelos hidrogeológicos y de recursos de Río Grande. La información obtenida será utilizada como parte del trabajo técnico destinado a avanzar hacia estudios económicos de mayor nivel de detalle.

El optimismo de la compañía ante los resultados

El CEO de NOA Lithium Brines, Gabriel Rubacha, expresó al respecto: «Nos sentimos muy alentados por los resultados iniciales de la prueba de bombeo en RT-RG26-PW002, que demuestran un sólido desempeño del pozo y respaldan el potencial productivo del sistema acuífero en esta zona de nuestro Proyecto Río Grande».

«El hecho de alcanzar tasas de bombeo superiores a las estimaciones utilizadas en el Estudio de Viabilidad Preliminar (PEA), al tiempo que se mantiene una respuesta hidráulica estable, constituye un importante logro técnico a medida que continuamos avanzando con el proyecto hacia el Estudio de Viabilidad Preliminar (PFS)«, añadió.

«La prueba de 48 horas que se está llevando a cabo y los análisis de laboratorio de las muestras de salmuera proporcionarán datos adicionales para refinar aún más nuestro modelo hidrogeológico y respaldar la siguiente etapa del trabajo técnico», concluyó.

NOA Lithium Brines está enfocada en la exploración y desarrollo de proyectos de litio en la provincia de Salta, dentro del denominado Triángulo del Litio. Actualmente, mantiene los derechos sobre tres posiciones de salares en Salta: Río Grande, Arizaro y Salinas Grandes, que en conjunto abarcan más de 140.000 hectáreas.