Mauricio Macri le respondió a Martín Menem y profundizó la grieta entre el PRO y el oficialismo: «Preguntale a Cristina»

El expresidente Mauricio Macri cruzó de forma directa al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había sostenido que una eventual candidatura del líder del PRO en 2027 resultaría funcional a la estrategia electoral del kirchnerismo.

Al ingresar a un foro internacional sobre democracia en la Universidad Austral, Macri fue tajante ante las consultas periodísticas: «Preguntale a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo en estos años», replicó, en alusión a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Críticas al liderazgo de Milei y el rol del PRO

Durante su disertación, el exjefe de Estado analizó las características de la gestión de Javier Milei y marcó distancias respecto al método de conducción de La Libertad Avanza.«Obviamente ejerce un liderazgo emocional con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de las posturas y con poco entusiasmo sobre la implementación», describió Macri, agregando que el libertario suele percibirse a sí mismo «como un profeta».

Ante ese diagnóstico, el titular del PRO remarcó la necesidad de equilibrar el escenario institucional. «Siempre al final del día es importante tener un equilibrio. Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance un paso», advirtió.

El origen del cruce y el factor Adorni

La réplica de Macri se originó tras una entrevista concedida por Martín Menem a Clarín, en la cual el legislador oficialista argumentó que el expresidente «no pudo reelegir» en su momento y que una nueva postulación presidencial dividiría el voto opositor al peronismo. «No creo que compita contra Milei porque le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir», había lanzado Menem.

Sin embargo, las diferencias entre ambas fuerzas políticas reconocen antecedentes inmediatos en el ámbito de la gestión:

El manifiesto del PRO: Hace dos semanas, el partido fundado por Macri publicó un documento crítico donde denunció la existencia de «enemigos del cambio» dentro del propio oficialismo.

Hace dos semanas, el partido fundado por Macri publicó un documento crítico donde denunció la existencia de «enemigos del cambio» dentro del propio oficialismo. El foco en la Jefatura de Gabinete: El texto del PRO apuntó directamente contra los cuestionamientos patrimoniales que afronta el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al señalar que hay funcionarios que frenan las reformas «con soberbia, arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer».

Hacia el final de su intervención, Macri ratificó el rumbo de autonomía de su espacio y recordó que los límites al oficialismo forman parte de la identidad de su partido: «El populismo vuelve cuando se quiere tapar un error», concluyó.