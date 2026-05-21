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Bombazo en Núñez: Nicolás Otamendi jugará en River Plate después del Mundial

El defensor central llegará a Núñez luego de disputar la Copa del Mundo con la Selección Argentina. Tras días de especulación, el jugador de 38 años llegó a un acuerdo con River Plate y se sumará al plantel de Chacho Coudet para cumplir su deseo. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

Nicolás Otamendi cerraría un contrato por 18 meses con River Plate.

Nicolás Otamendi cerraría un contrato por 18 meses con River Plate.

El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo en Núñez de cara al segundo semestre del año. Nicolás Otamendi tiene un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de River Plate. El bombazo fue confirmado luego de que se confirmara que no renovará su contrato con el Benfica.

Según informó el periodista Gastón Edul, el contrato que unirá a Otamendi con la institución millonaria tendrá una extensión de 18 meses hasta finales de 2027. De esta manera, el exVélez disputará su cuarta y última cita mundialista con la Selección Argentina y, de inmediato, armará las valijas para ponerse a las órdenes de Eduardo Coudet.

Luego de seis temporadas en el Benfica, en las que disputó 281 partidos y convirtió 18 tantos, el oriundo de El Talar le puso punto final a su ciclo en Europa, donde también pasó por Porto y Manchester City y levantó 22 títulos con los tres clubes.

De esta manera, Otamendi volvería al fútbol argentino después de su paso por Vélez, club en el que se formó y del que se marchó en 2010 rumbo al Porto, y se sumaría al grupo de campeones del mundo que integran el plantel riverplatense: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella y Marcos Acuña.


El mercado de pases del fútbol argentino sumó un capítulo en Núñez de cara al segundo semestre del año. Nicolás Otamendi tiene un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de River Plate. El bombazo fue confirmado luego de que se confirmara que no renovará su contrato con el Benfica.

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