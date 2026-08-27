Chau cat-eye: qué son los Doe Eyes y cómo lograr la mirada que es tendencia

El delineado cat-eye fue durante años uno de los grandes protagonistas del maquillaje. Pero esta temporada aparece una alternativa que propone otra manera de enmarcar los ojos: los Doe Eyes, una técnica que busca crear una mirada más abierta, redondeada y expresiva.

En lugar de llevar la atención hacia los extremos y alargar visualmente el ojo, esta propuesta busca realzar su forma natural y generar una sensación de mayor amplitud.

Entre sus referentes aparece Gigi Hadid, que suele apostar por maquillajes en los que la mirada tiene protagonismo sin perder naturalidad. El secreto está en evitar las líneas demasiado rígidas y los trazos superiores muy estirados hacia afuera. En su lugar, se trabaja el contorno con tonos neutros y marrones cálidos, mientras las pestañas se curvan y ganan volumen.

Una mirada más abierta

Aunque el resultado pueda parecer propio de un maquillaje elaborado, conseguir el efecto Doe Eyes es más sencillo de lo que parece. La técnica se apoya especialmente en dos elementos: un delineado suave y difuminado y unas pestañas bien curvadas. A diferencia del cat-eye, la línea no necesita terminar en una cola marcada. Lo ideal es trabajar cerca de la línea de pestañas y esfumar el producto para crear profundidad sin endurecer la mirada.

Las pestañas, por su parte, adquieren un papel central. Una buena curvatura ayuda a levantar el ojo y genera ese efecto de mirada más despierta. Para potenciarlo, el volumen puede concentrarse especialmente en el centro.

“El secreto de los Doe Eyes no es recargar el ojo, sino crear dimensión en los puntos correctos. El truco está en concentrar la máscara en el centro del ojo para abrir la mirada y usar un delineador que se esfume suavemente sobre la línea de pestañas superior, sin estirar la colita hacia afuera”, explica Antonela Nastasi, Make Up Artist de Maybelline New York.