Encontró en el alambrismo fino una forma de expresión y hoy crea joyas de autor en Neuquén

Un outfit puede marcar estilo, de eso no hay dudas, pero muchas veces son los accesorios los que terminan de definir una imagen. Con esa mirada trabaja Essenza, una marca neuquina que convierte piedras, cristales y alambres en joyas artesanales diseñadas para destacar y acompañar momentos especiales.

Lo que comenzó como una búsqueda personal durante la pandemia terminó convirtiéndose en una marca con identidad propia para Brenda Verónica Cornejo Dadan, diseñadora de Joyería Fina Artesanal. «Siempre tuve ese bichito por la moda, el estilismo y todo lo que tiene que ver con crear», cuenta.

Tras formarse con una profesora especializada, Brenda aprendió no solo la técnica del alambrismo fino, sino también a incorporar la experimentación e identidad propia en cada pieza.

“El alambre que utilizo es cobre puro. Tiene un baño de plata y una protección especial, por eso las piezas son hipoalergénicas”, explica. Cristales de Murano se suman a la lista de materiales, además de perlas y piedras naturales provenientes de distintos puntos del país. Las mostacillas japonesas Miyuki, que son calibradas, también son las elegidas porque generan precisión en sus trabajos. Cada material es seleccionado cuidadosamente para garantizar calidad y durabilidad.

Los aros fueron los primeros accesorios que comenzó a realizar y siguen siendo uno de sus favoritos. “Me di cuenta de que es lo que más me gusta hacer. Son piezas que tienen mucho impacto visual”, explica.

Después incorporó collares, anillos, pulseras y brazaletes, aunque reconoce que las piezas más artísticas son las que le permiten desplegar toda su creatividad. “Los anillos grandes me encantan porque permiten mezclar técnicas, piedras y texturas. Ahí es donde más puedo desarrollar la parte artística”, señala.

Los tocados para novias o quinceañeras son los más demandantes y, a la vez, los que más tiempo le consumen. “Estos pueden llevar una semana porque tienen piezas de resina que deben secarse, además del bordado y el armado final”.

Hoy, tras seis años de sus comienzos, la mayoría de sus creaciones transmiten algo que va más allá de un accesorio decorativo y es que trascienden el concepto tradicional: son piezas escultóricas, con detalles y con una fuerte impronta personal.

Esa búsqueda permanente de innovación es, según ella, uno de los rasgos que más valoran sus clientas. “Lo que siempre me dicen es que encuentran algo diferente, elegante, único. Algunas me han dicho que las piezas parecen obras de arte”, comenta orgullosa.

Tal como el primer día que inició su camino en el alambrismo fino, su objetivo sigue siendo el mismo. “Lo que más me gusta es que alguien se ponga una joya y se sienta feliz. Que la identifique, que la haga propia. Ser parte de esos momentos es lo que más disfruto de este trabajo”, concluye.