Duro golpe al microtráfico de droga en El Chañar: hay 6 detenidos en 10 allanamientos

Una intrincada investigación judicial culminó con el desmantelamiento de una banda organizada dedicada al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes en la localidad de San Patricio del Chañar. La organización operaba de forma coordinada en al menos tres puntos de venta estratégicos, manteniendo una actividad continua durante todos los días de la semana, con una notable intensificación en las franjas horarias nocturnas. En total, quedaron imputadas seis personas.

Los números de la causa

El operativo principal se concretó el pasado 24 de julio mediante la ejecución de diez órdenes de allanamiento y requisas vehiculares. En el transcurso de los procedimientos, las fuerzas de seguridad lograron el secuestro de 850 gramos de clorhidrato de cocaína —distribuidos en formato compactado, semicompactado y fragmentado— y 192,5 gramos de cannabis sativa. Además, se incautaron ocho balanzas digitales de precisión con restos de sustancias, recortes de nylon para el acondicionamiento de las dosis y una máquina contadora de billetes.

La cocaína secuestrada en uno de las locaciones investigadas el viernes pasado.

En los inmuebles registrados, el personal del Departamentos de Antinarcóticos de la Policía halló la suma de $1.302.300 en efectivo, dos terminales posnet y diversos elementos tecnológicos utilizados para la logística y seguridad de la banda. Entre ellos destacan 22 teléfonos celulares, una notebook y tres sistemas de almacenamiento digital DVR vinculados a cámaras de videovigilancia. También se procedió al secuestro de dos automóviles, tres motocicletas, un cargador de arma de fuego, un arma de aire comprimido y 28 municiones de calibres 380 y 22.

De acuerdo con las pruebas recolectadas en la causa, la estructura delictiva estaba rígidamente organizada bajo la dirección de dos principales cabecillas. Uno de ellos asumía la tarea de obtener las sustancias para abastecer las bocas de expendio y recaudar las ganancias, valiéndose de una camioneta Ford Maverick azul registrada a nombre de su pareja y utilizando las billeteras virtuales de esta para canalizar los fondos. El otro líder coordinaba la logística y el reabastecimiento diario de los puestos, trasladándose en un automóvil Volkswagen Polo rojo y en diversos motovehículos.

La mecánica de venta

La distribución al menudeo se concentraba en tres sectores específicos de la localidad: una vivienda situada en la calle Chacay del barrio 76 Viviendas, un inmueble en la calle Cordillera del Viento y una casilla usurpada en el sector denominado Toma La Costa. Uno de los encargados de este último punto de venta logró evadir los procedimientos policiales y actualmente se encuentra en condición de prófugo.

El modus operandi de los integrantes incluía la atención directa y el uso de plataformas digitales. Uno de los investigados utilizaba su propio domicilio para realizar los denominados «pasamanos» a cambio de efectivo o transferencias virtuales, llegando a publicar ofertas en Instagram donde exhibía la sustancia y notificaba a sus clientes que se encontraba «activo». Otro de los involucrados empleaba la misma red social para pactar ventas y concretar entregas a domicilio a bordo de un Volkswagen Gol blanco.

La fiscalía ordenó la clausura de los lugares usados como «kioscos narco».

Asimismo, en el punto de venta del barrio 76 Viviendas, dos hermanos pertenecientes a la red realizaban maniobras de comercialización y utilizaban motocicletas Honda Wave para efectuar repartos a demanda. Durante las tareas de vigilancia, los investigadores policiales llegaron a constatar hasta diez transacciones compatibles con el comercio de drogas en un lapso de apenas quince minutos de observación en dicho perímetro.

El líder y un grave antecedente por violencia

De manera paralela a la causa por narcotráfico, el líder encargado de la logística enfrenta cargos por un hecho de sangre ocurrido el pasado 12 de julio alrededor de las 03:50. Según constancias policiales, el sospechoso protagonizó un altercado verbal derivado de una aparente maniobra de tránsito en la intersección de las calles Gasparri Sur y Río Limay de la misma localidad.

Tras una agresión física inicial en la que participaron varios acompañantes del imputado, este extrajo un cuchillo de entre sus prendas y apuñaló a la víctima en las regiones lumbar, glútea y en una oreja, para luego darse a la fuga en el mencionado Volkswagen Polo rojo. El damnificado debió ser trasladado de urgencia al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén debido a un cuadro de hipotensión arterial grave provocado por las heridas, donde permaneció internado bajo cuidados médicos y requirió intervenciones de sutura.

Formulación de cargos

La audiencia de formulación de cargos se realizó este domingo al mediodía y definió la prisión preventiva para cuatro de los acusados y la domiciliaria para los otros dos.

María Eugenia Titanti tiene a cargo la investigación.

Los delitos adjudicados por la fiscal Tuitanti y avalados por un juez de garantías fueron los de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo, en calidad de coautores (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la Ley 23.737; y arts. 45 y 55 del Código Penal) y también en concurso real con el delito de Lesiones leves (arts. 89, 45 y 55 del Código Penal).