El campo apoyó la Ley de Tierras de Javier Milei en la Expo Rural: qué dijeron de las retenciones

La pista central de La Rural volvió a ser el escenario de las definiciones más importantes en la relación entre el Gobierno y el sector agropecuario. Durante la ceremonia oficial de inauguración de la 138° Exposición Rural, la cúpula de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y el presidente Javier Milei intercambiaron gestos de apoyo mutuo, promesas a futuro y coincidencias sobre el modelo económico.

Mientras que desde el agro se respaldó fuertemente el proyecto de extranjerización de tierras y el ordenamiento macroeconómico, también se le marcó la cancha al Ejecutivo con un pedido explícito por la quita de impuestos.

Como respuesta, Milei presentó un esquema de reducción tributaria que se extenderá más allá de su mandato actual, confirmando sus intenciones de permanencia en el poder.

El respaldo de la Rural a la Ley de Tierras y el reclamo por la carga impositiva

El discurso de apertura estuvo a cargo del titular de la SRA, Nicolás Pino, quien dejó en claro la sintonía del sector con las reformas impulsadas por la Casa Rosada. En su exposición, destacó la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reducción del riesgo país, asegurando que con este modelo «la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera».

Uno de los ejes centrales de Pino fue el explícito respaldo al proyecto gubernamental de Ley de Tierras (Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada). El dirigente remarcó que toda regulación debe asentarse sobre «el pleno respeto al derecho de propiedad que comprende la libertad de cada propietario para decidir el destino y uso de su tierra», aunque aclaró que esto debe armonizarse con la protección ambiental y la seguridad nacional.

Como ejemplo, cuestionó que en la Patagonia «compradores que destinan áreas a creaciones de reservas ecológicas no estén obligados a establecer resguardos que protejan a los vecinos».

Sin embargo, el momento más contundente de su intervención estuvo dirigido al esquema tributario. Tras recordar que el agro aporta más de 83.000 millones de dólares al país y que la reducción parcial de impuestos ya permitió reinvertir unos 6.000 millones, Pino fue tajante: «Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre».

La respuesta de Milei: reducción gradual y un esquema hacia 2028

Ante la atenta mirada de productores, dirigentes y parte de su Gabinete —entre ellos el jefe de ministros Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich—, Javier Milei tomó la palabra para brindar un discurso de casi 40 minutos en el que definió a los productores como «héroes».

Frente al reclamo de la Mesa de Enlace, el Presidente calificó a los derechos de exportación como «una aberración» y aseguró que su eliminación es «una obsesión» para el Gobierno. En este sentido, reiteró el esquema progresivo de alivio fiscal que ya había anunciado el Gobierno:

Soja: el tributo bajó del 33% al 24% y continuará en descenso hasta llegar al 15% en d iciembre de 2028.

el tributo y continuará en descenso hasta llegar al en d Derivados (harina y aceite): pasarán del 31% al 22,5%, con el objetivo de ubicarse en el 14% .

pasarán del 31% al 22,5%, con el objetivo de . Maíz: se redujo del 12% al 8,5% y tiene como meta final el 5,5%.

se redujo del 12% al 8,5% y tiene como Trigo y cebada: ya tributan el 5%, tras haber bajado desde el 12%.

Este anuncio dejó una de las definiciones políticas más fuertes de la jornada. Al fijar metas para diciembre de 2028, Milei proyectó su política tributaria un año después del final de su actual mandato (que concluye en 2027), lo que fue leído unánimemente como un anticipo de su candidatura para la reelección y una apuesta por la continuidad de su gestión en la Casa Rosada hasta 2031.

Para sostener esta promesa sin comprometer las cuentas públicas, el mandatario explicó cuál es el plan del Gobierno para compensar los 215.000 millones de dólares que el Estado recaudó del campo desde 2002. Milei aseguró que «no hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido» y advirtió que no tomará medidas para sacar rédito político si eso implica que luego «el modelo reviente».

En ese sentido, apuntó a los nuevos motores de la economía: «El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo», afirmó, delegando en Vaca Muerta y el litio el peso de la balanza comercial que históricamente cargó el agro.

Qué dijo Javier Milei en la Expo Rural 2026

En un duro repaso por la historia reciente, Milei responsabilizó a los gobiernos anteriores de convertir al agro en el «pagador de última instancia», castigándolo «con impuestos, cepos, cupos y precios máximos». Prometiendo que esa «oscura página la estamos dando vuelta para siempre», enumeró el impacto del desmantelamiento del Estado sobre la producción.

El Jefe de Estado detalló que, de las más de 16.000 reformas impulsadas por su administración, más de 1.000 estuvieron orientadas específicamente a liberar al campo. Entre ellas destacó la eliminación del RUCA, el levantamiento de restricciones para exportar, la desregulación del Senasa, la privatización del Belgrano Cargas y el nuevo plan contra la aftosa, que ahorrará 25 millones de dólares al sector.

Finalmente, el mandatario ratificó que el proyecto de le permite a extranjeros comprar hectáreas de tierras sin límite, estimando que su aprobación atraerá inversiones por 15.000 millones de dólares en la industria forestal, lechería y riego. A la par del financiamiento, celebró la llegada de tecnología a través de Starlink —agradeciendo públicamente al empresario Elon Musk—, con la cual se brindará conectividad a 6.000 escuelas rurales.

«El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio», concluyó el Presidente, augurando un futuro de 300 millones de toneladas de granos que le devuelvan a la Argentina su título de granero del mundo.

Con información de Noticias Argentinas.