Ola polar en la Patagonia: el ranking de las ciudades más frías este domingo 26 y las alertas activas por temperaturas extremas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó los avisos por heladas severas en toda la región sur del país. Tierra del Fuego transita su tercer día consecutivo bajo máxima alerta roja, mientras que las zonas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut enfrentan marcas bajo cero y sensaciones térmicas gélidas. Mirá la lista del mediodía.
El invierno muestra su cara más dura sobre el sur argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia meteorológica a la Patagonia debido a una masa de aire polar que congeló las rutinas urbanas y obligó a desplegar operativos preventivos en rutas nacionales y provinciales.
La situación más critica se posa en la provincia de Tierra del Fuego, que suma su tercer día consecutivo bajo alerta roja por temperaturas extremas, un nivel de riesgo epidemiológico alto que afecta incluso a personas saludables.
En tanto, las franjas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut permanecen bajo alerta amarilla, golpeadas por heladas severas y sensaciones térmicas que rozan los 9°C bajo cero.
El ranking del frío al mediodía este domingo 25 de julio: el top de la ola polar
El reporte oficial emitido a las 12:00 horas por el organismo nacional confirma que las localidades patagónicas copan por completo los primeros puestos de la tabla de temperaturas más bajas de la Argentina.
Santa Cruz encabeza la escala nacional, secundada de cerca por las ciudades cordilleranas de la región:
- El Calafate (Santa Cruz): -4,8°C de temperatura y -8,8°C de sensación térmica (humedad del 95%).
- Perito Moreno (Santa Cruz): -4,2°C de temperatura.
- Río Grande (Tierra del Fuego): -1,8°C de temperatura y -4,6°C de sensación térmica (bajo alerta roja).
- Esquel (Chubut): -0,7°C de temperatura y -5,2°C de sensación térmica.
- Bariloche (Río Negro): -0,5°C de temperatura y -5,6°C de sensación térmica.
- El Bolsón (Río Negro): -0,2°C de temperatura.
- Chapelco / San Martín de los Andes (Neuquén): 0,2°C de temperatura.
- Río Gallegos (Santa Cruz): 0,2°C de temperatura y -2,9°C de sensación térmica.
- Ushuaia (Tierra del Fuego): 0,8°C de temperatura y -3,7°C de sensación térmica.
Frío extremo: las recomendaciones clave del SMN para cuidar la salud
Ante el despliegue de las alertas rojas y amarillas en la región, el Servicio Meteorológico Nacional y el Ministerio de Salud emitieron un paquete de medidas preventivas para mitigar los riesgos del congelamiento y la exposición prolongada:
- Vestimenta por capas: salir al exterior utilizando múltiples capas de ropa liviana y holgada en lugar de una sola prenda gruesa. Esto genera cámaras de aire que retienen el calor corporal.
- Protección de extremidades: mantener cubiertas la cabeza, el cuello, las manos y los pies. Gran parte del calor corporal se pierde por la cabeza y las extremidades no protegidas.
- Calefacción segura en el hogar: revisar el correcto funcionamiento de estufas y calefactores a gas para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Mantener siempre una ventilación mínima y no utilizar el horno ni las hornallas de la cocina como método de calefacción.
- Movimiento constante: si se debe permanecer al aire libre, generar calor corporal mediante el movimiento físico suave (caminar, mover extremidades) y evitar quedarse inmóvil.
- Hidratación y alimentación: consumir alimentos calóricos y beber líquidos calientes de forma frecuente. evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que producen una falsa sensación de calor al dilatar los vasos sanguíneos y aceleran la pérdida de temperatura interna.
- Grupos de riesgo: extremar los cuidados y la asistencia constante en niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas, quienes sufren de forma más rápida los efectos de la hipotermia
Comentarios