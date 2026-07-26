Ola polar en la Patagonia: el ranking de las ciudades más frías este domingo 26 y las alertas activas por temperaturas extremas

El invierno muestra su cara más dura sobre el sur argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo vigilancia meteorológica a la Patagonia debido a una masa de aire polar que congeló las rutinas urbanas y obligó a desplegar operativos preventivos en rutas nacionales y provinciales.

La situación más critica se posa en la provincia de Tierra del Fuego, que suma su tercer día consecutivo bajo alerta roja por temperaturas extremas, un nivel de riesgo epidemiológico alto que afecta incluso a personas saludables.

En tanto, las franjas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut permanecen bajo alerta amarilla, golpeadas por heladas severas y sensaciones térmicas que rozan los 9°C bajo cero.

El ranking del frío al mediodía este domingo 25 de julio: el top de la ola polar

El reporte oficial emitido a las 12:00 horas por el organismo nacional confirma que las localidades patagónicas copan por completo los primeros puestos de la tabla de temperaturas más bajas de la Argentina.

Santa Cruz encabeza la escala nacional, secundada de cerca por las ciudades cordilleranas de la región:

El Calafate (Santa Cruz): -4,8°C de temperatura y -8,8°C de sensación térmica (humedad del 95%).

de temperatura y (humedad del 95%). Perito Moreno (Santa Cruz): -4,2°C de temperatura.

de temperatura. Río Grande (Tierra del Fuego): -1,8°C de temperatura y -4,6°C de sensación térmica (bajo alerta roja).

de temperatura y de sensación térmica (bajo alerta roja). Esquel (Chubut): -0,7°C de temperatura y -5,2°C de sensación térmica.

de temperatura y de sensación térmica. Bariloche (Río Negro): -0,5°C de temperatura y -5,6°C de sensación térmica.

de temperatura y de sensación térmica. El Bolsón (Río Negro): -0,2°C de temperatura.

de temperatura. Chapelco / San Martín de los Andes (Neuquén): 0,2°C de temperatura.

de temperatura. Río Gallegos (Santa Cruz): 0,2°C de temperatura y -2,9°C de sensación térmica.

de temperatura y de sensación térmica. Ushuaia (Tierra del Fuego): 0,8°C de temperatura y -3,7°C de sensación térmica.

Frío extremo: las recomendaciones clave del SMN para cuidar la salud

Ante el despliegue de las alertas rojas y amarillas en la región, el Servicio Meteorológico Nacional y el Ministerio de Salud emitieron un paquete de medidas preventivas para mitigar los riesgos del congelamiento y la exposición prolongada: