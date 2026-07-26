Bebé muerto en Centenario: la autopsia fue reveladora y marcó el rumbo de la investigación

A 48 horas del trágico fallecimiento de un bebé de un año en el Hospital Natalio Burd de Centenario, la investigación judicial dio un paso clave. Los resultados de la autopsia revelaron que el cuerpo del menor «no presenta indicios de violencia o criminalidad», lo que descarta de plano que el deceso esté vinculado al accionar de terceros.

Con este nuevo dato sobre la mesa, la hipótesis de un hecho criminal pierde fuerza, orientando la causa hacia una muerte por causas naturales derivadas de un severo desmejoramiento de su salud. Tras confirmarse el resultado de las pericias, las autoridades judiciales informaron que el cuerpo del niño será entregado a su familia este lunes.

Un trágico final tras un largo viaje

Según lograron reconstruir los investigadores, el pequeño y sus padres provenían de la ciudad de Potosí, Bolivia, con el objetivo de radicarse por motivos laborales en la provincia de Neuquén. Sin embargo, durante el extenso trayecto hacia el Alto Valle, el estado de salud del lactante comenzó a deteriorarse notablemente.

El viernes por la mañana, al arribar a la región, los padres fueron recibidos por familiares que ya residen en la zona. Alarmados por las condiciones en las que se encontraba el menor, decidieron trasladarlo de urgencia de manera particular. A bordo de una camioneta tipo furgón, llegaron antes del mediodía a la guardia del Hospital Natalio Burd.

Lamentablemente, el esfuerzo fue en vano. Al ingresar al centro asistencial, el personal médico constató de forma inmediata que el niño ya no presentaba signos vitales, por lo que las maniobras de reanimación resultaron imposibles. Ante este escenario, el nosocomio dio aviso urgente a las autoridades policiales y judiciales.

Pasos procesales y cambio de fiscalía

En un primer momento, el caso quedó en manos de la fiscal de guardia de la feria judicial, Guadalupe Inaudi, quien de forma provisoria activó los protocolos de rigor. Inaudi solicitó la intervención del Cuerpo Médico Forense para la realización de la autopsia y ordenó a los pesquisas recabar testimonios del entorno médico y de las personas que compartieron el trayecto en el vehículo utilitario, buscando trazar una línea de tiempo clara sobre las últimas horas del bebé.

Tras el receso judicial, la actividad tribunalicia se retomará a pleno este lunes, momento en que la causa será transferida a otra fiscalía para continuar con los trámites formales y el cierre definitivo de la investigación.