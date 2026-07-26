El subsuelo de la municipalidad de Neuquén: una ventana alternativa para la demanda cultural de la ciudad

En el subsuelo de la municipalidad de Neuquén funciona un auditorio con capacidad para más de 70 personas (archivo)

«Desde que empezó a funcionar, más de 2.000 vecinos han pasado por el lugar; ya fue parte del Verano Cultural y de las actividades de Invierno», enumeró María Pasqualini, al describir las actividades cada vez con más convocatoria que se desarrollan en el subsuelo de la municipalidad de Neuquén, en la avenida Argentina y Roca.

Aún no tiene un año de funcionamiento continuo. Si bien tuvo mucha actividad hace dos o tres décadas atrás, desde hace más de un diez años allí solo se acumulaban expedientes y muebles viejos, porque se lo usaba como depósito.

La acústica del lugar siempre fue llamativa, por eso se usaba para la presentación de libros y conferencias, además de las actividades artísticas en pleno centro de la capital. «Es un espacio interesante para las capacitaciones, porque más de 40 personas pueden trabajar con diferentes programas», dijo la jefa de Gabinete.

Rebautizado como el lugar de «Confluencia Viva», en la actualidad funciona como un «espacio de encuentro y recreación», explicó Pasqualini. Las producciones artísticas encontraron un nuevo espacio donde mostrarse con el teatro, música, la danza, la poesía, circo y títeres y también el eslabón literario, porque no nos olvidemos que esto nació como una inquietud o parte del trabajo para la Feria del Libro«, dijo,

Los miércoles, la lectura de textos tiene su espacio de debate y creatividad con las «estaciones literarias» , vinculado a la autoría de obras y al trabajo con obras elegidas para el disfrute y el debate.

«Antes lo hacíamos en el Museo Nacional de Bellas Artes, en este camino de los meses previos a la Feria Internacional del Libro, pero este resultó ser un excelente lugar para el encuentro de escritores, escritoras y las lecturas; se han apropiado de este espacio», dijo Pasqualini.

Actividades gratuitas

Todas las actividades son de acceso gratuito y el objetivo de la reapertura y modernización de ese espacio fue fortalecer a los artistas locales, para que tengan un lugar dónde presentar sus producciones.

También ha funcionado como salón de exposiciones y hasta de actividades especiales, como el de la presentación de las banderas confeccionadas por las infancias de Neuquén para el 20 de junio, cuando se hizo un concurso de las escuelas de Neuquén donde se premió el uso de material reciclado para una competencia de emblemas patrios.

La funcionaria insistió en que el objetivo fue devolverle al subsuelo del edificio municipal la vida artística; con un espacio remozado «que respetó la identidad, su esencia y el patrimonio» del lugar, dijo.

Capacitaciones y comerciantes

El lugar, que cuenta con equipamiento para proyecciones audiovisuales, resultó también idóneo para llevar a cabo allí charlas y capacitaciones. Los emprendedores que en la temporada de agosto a marzo realizan la exposición y venta de sus productos en la mega feria «Neuquén Emprende», dedican gran parte del otoño e invierno a realizar capacitaciones de venta, comercialización y de especialización en sus rubros.

El subsuelo se utilizó durante varios sábados para las capacitaciones de los titulares de emprendimientos familiares que desde agosto comenzarán con los gacebos a recorrer los puntos turísticos de la ciudad para mostrar y vender su producción.

«En el espacio de Confluencia Viva trabajamos con los frentistas de la Avenida Mosconi», reveló Pasqualini respecto al movimiento mercantil que mantuvo diferentes reuniones por el impacto de la mega obra de la avenida Enrique Mosconi en los negocios sobre las laterales de la vieja Ruta 22.