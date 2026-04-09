Enhebra: del real wear a la fantasía nupcial

Neuquén volvió a escena con una nueva edición del micro-desfile Enhebra impulsado por el municipio de la ciudad. Tres diseñadoras de la provincia presentaron sus colecciones en pasadas que dialogaron entre lo cotidiano, lo artesanal y lo ceremonial.

Sofia Güer, quien desde hace más de 15 años acompaña a mujeres en su vida diaria a través de prendas que combinan elegancia y autenticidad, presentó su cápsula. La diseñadora apostó por siluetas funcionales y géneros versátiles, pensados para un guardarropa real y dinámico. Sobre la pasarela se vieron conjuntos de dos piezas con estampados florales, mangas largas y faldas midi con vuelo, blusas combinadas con jean y total looks en denim.

No solo eso: cada prenda propone adaptabilidad. Pueden utilizarse durante el día, para la oficina, o por la noche, en un evento. La paleta cromática se inclinó fuertemente hacia los tonos cálidos aunque el naranja y el terracota ganaron protagonismo.

El vestido fue la prenda más vista, algunos con estilo clásico rompían con esa estructura con colores anaranjados y al cuerpo. Las combinaciones de blusa con polleras de cuero marrón también se ganaron la pasarela.

También hubo lugar para conjuntos más estructurados, como trajes sastreros que incorporaron toques de color, ampliando la versatilidad de la propuesta.

Con origen en Aluminé, la artesana y tejedora Susana Aguiar presentó «Sueños de Ángel«, una colección profundamente conectada con lo natural y lo ancestral. Su trabajo reivindica el hacer artesanal.

Cada pieza es el resultado de un proceso integro: desde la adquisición del vellón de oveja hasta el lavado, hilado, teñido y tejido. Sus creaciones transmiten memoria, respeto por la tierra y una estética que abraza lo orgánico.

En cuanto a las propuestas, en la pasarela se vieron sweaters, ponchos y ruanas en colores en tonos crudos y gamas de marrones.

El cierre estuvo a cargo de estudiantes de tercer año de Piazza, quienes llevaron a la pasarela una serie de vestidos de novia que exploraron tanto lo clásico como lo contemporáneo. Predominaron los cortes sirena y el estilo román-tico, con presencia de bordados, volados y encajes.

Sin embargo, también se destacaron propuestas más audaces, con siluetas al cuerpo y transparencias. Entré los diseños más llamativos, uno strapless incorporó hombreras con flecos y pedrería y así demostrando la posibilidad de diálogo entre lo innovador y lo clásico.