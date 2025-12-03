La verdad detrás de por qué La Joaqui no fue convocada a “Los personajes del año»

La conductora Yanina Latorre expuso la verdad detrás de la polémica que protagonizó La Joaqui al no estar convocada como uno de “los personajes del año” en la tapa de la Revista Gente.

Según una de las versiones que círculo en los últimos días, habría sido bajada de la lista de invitados por pedido de Wanda Nara, tras el conflicto que tuvieron durante una de las grabaciones de MasterChef Celebrity. Sin embargo, la propia conductora se ocupó de desmentir la información.

En la última emisión de Sálvese quien pueda, Yanina Latorrre mostró en pantalla una captura de pantalla que le llegó de una conversación entre Juan Abraham, persona encargada de la convocación de personajes, y «Manu», el supuesto manager de La Joaqui. Sin embargo, se trataba de una conversación falsa.

“No hay nada de raro, Manu. Es eso que te digo, nadie tiene nada contra ella. Es más, si quiere venir, que venga, sin problemas. Nadie tiene nada contra ella”, le explica Juan a Manu, negando que cualquier persona haya “querido bajar” a su representada.

“Cómo ‘si quiere venir que venga’”, le cuestionó. “No veas un fantasma donde no lo hay porque real que no hay nada raro”, quiso mantener la paz, el responsable de la revista.

“¿Ustedes coincidieran que Joaqui es un personaje del año? ¿O no coincidieran? Es muy raro Juan”, insistió el manager. «Manu, ya te contesté. Está todo bien con Joaqui, simplemente hubo otras figuras elegidas, pero no es personal. Abrazo!», cerró contundente.

En las últimas horas, la cantante negó que la persona de la conversación sea su manager, como también negó estar “ofendida” por no ser una de las figuras convocadas: “No estoy indignada ni enojada con nadie, la persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo”, escribió en su cuenta de X.

Qué dijo la manager de La Joaqui sobre la polémica

La Agencia Noticias Argentinas se comunicó con Mel Schvartz, manager de la cantante, quien negó la información difundida en Sálvese quien pueda y aclaró lo sucedido: “Es falso, no es de nuestro equipo”.

“Está todo bien con Wanda y Joaqui, son compañeras de trabajo”, aclaró sobre las versiones de un conflicto entre las mujeres de MasterChef. «Y con Gente, siempre nos han bancado y se han comportado muy amables. Lo que se tenía que hablar se hizo de forma privada para aclarar cualquier malentendido», cerró.

Qué hizo La Joaqui mientras ocurría la producción de Los Personajes del Año

La cantante no desestimó la oportunidad de mostrarse en el ojo público y fue una de las invitadas a presenciar el screening oficial de “Lali, la que le gana el tiempo”, el nuevo documental de Lali Espósito en Netflix.