Por qué Susana Giménez no fue a la tapa de los Personajes del Año: la frase viral de la diva

La mítica conductora de Telefe, Susana Giménez, fue una de las grandes ausentes dentro de los seleccionados “Personajes del Año” de la Revista Gente. Si bien la diva fue una de las convocadas, decidió saltarse el evento por cuestiones personales.

La divertida respuesta de Susana Giménez tras ausentarse de los Personajes del Año

En las últimas horas, Susana se mostró en sus redes sociales como nunca antes lo había hecho, confeccionando uno de los sillones de su finca de La Mary en Punta del Este. Lejos del glamour y de las luces de los reflectores, la conductora estaba con ropa de casa, un rodete en su cabello y sentada en el piso de su porche.

De esta forma, dejó en claro que prefirió priorizar los arreglos en su mansión a presentarse en la revista de Los Personajes del Año.

A través de una publicación que posteo en sus historias de Instagram, Susana fue filmada por una de sus amigas que también la acompañaba en su casa.

“¿Desde cuándo te dedicás a la pintura?”, se escucha decir en el video, mientras que ella responde con su humor: “Y viste… yo soy pariente de Rembrandt”.

La diva de los teléfonos aún no tiene un proyecto encaminado para volver a la televisión. Además, comienzan a circular versiones de que el canal no estaría planeando su esperado regreso al prime time de Telefe.

