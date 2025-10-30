Menopausia: qué necesita tu cuerpo hoy

La menopausia inaugura una transición profunda: los sofocos, las variaciones del ánimo y las noches interrumpidas son solo la parte visible. En un plano más silencioso, también cambia la forma en que el cuerpo absorbe y aprovecha los nutrientes, y ese desajuste puede reflejarse tanto en la energía como en el equilibrio emocional.

“Durante la menopausia, el cuerpo experimenta una serie de cambios, como la disminución de los niveles de hormonas, especialmente los estrógenos. Esto puede afectar la forma en que el cuerpo absorbe y utiliza ciertos nutrientes, aumentando el riesgo de deficiencias. Además, pueden cambiar los hábitos alimenticios, disminuir la exposición al sol, y aparecer molestias como insomnio, cambios en el ánimo o sofocos. Por eso, en muchos casos, se recomienda el uso de suplementos”, explica la licenciada Luciana Paduano, nutricionista de Laboratorio ENA.

El ABC nutricional

*Vitamina D y calcio: Son fundamentales para la salud de los huesos. La disminución del estrógeno reduce la densidad de los huesos, y si los niveles de vitamina D o calcio son bajos, aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas.

*Magnesio y zinc: Ayudan a regular el sueño, el estado de ánimo, el metabolismo y el sistema inmunológico. Su deficiencia puede generar fatiga, irritabilidad y alteraciones del descanso.

*Vitaminas del complejo B (B6, B9 y B12): Son importantes para el sistema nervioso y el equilibrio emocional. Ayudan a aliviar síntomas como insomnio, cambios de humor, irritabilidad y depresión.

*Antioxidantes (vitamina A, C y E): Protegen al cuerpo del envejecimiento celular y las enfermedades crónicas, y pueden ayudar a atenuar síntomas como sofocos y alteraciones del ánimo.

Qué funciona y para qué

Los suplementos más elegidos están relacionados con el rendimiento físico, la recuperación muscular y el cuidado de la piel, las articulaciones y la salud general. Entre los más populares se destacan la proteína de suero de leche, la creatina, el magnesio, el colágeno y el omega 3 .