MET Gala 2027: Se reveló la temática y rendirá tributo a una figura histórica de la moda

El secreto mejor guardado de la industria de la moda finalmente salió a la luz. El Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (El Met) confirmó de manera oficial la temática para la MET Gala 2027: el protagonista indiscutido de la gran cita de la moda será el controversial británico John Galliano.

Bajo el título John Galliano: Horizons, la exposición retrospectiva repasará cuatro décadas de trabajo de una de las mentes creativas más influyentes de la historia contemporánea.

La cita será el lunes 3 de mayo de 2027. La alfombra roja y el dress code de la velada estarán en total sintonía con la muestra, invitando a los asistentes a reinterpretar la teatralidad, el romanticismo y el dramatismo que caracterizan la obra del diseñador.

«John Galliano es uno de los contadores de historias más extraordinarios de nuestro tiempo. Su trabajo no solo transformó la alta costura, sino la forma en que entendemos la narrativa y el espectáculo en la moda», explicaron desde la curaduría del museo, a cargo de Andrew Bolton.

La exhibición abrirá sus puertas al público general desde el 9 de mayo de 2027 hasta enero de 2028.

El anuncio no ha estado exento de conversación en la industria. La elección de Galliano reaviva el análisis sobre uno de los episodios más complejos de la moda reciente: su despido de Christian Dior en 2011 tras la difusión de videos con insultos antisemitas y su posterior condena por la justicia francesa.

Desde el Costume Institute señalaron que la exhibición no eludirá este capítulo, sino que lo abordará de manera reflexiva para examinar tanto su impacto ético como el posterior proceso de rehabilitación profesional del diseñador.

La propuesta se basa en una curaduría que abarcará sus orígenes desde su aclamada colección de graduación en Central Saint Martins de Londres, las grandes casas parisinas, como su paso decisivo por Givenchy, y su etapa al frente de Christian Dior, donde redefinió el volumen, la corsetería y el dramatismo de la alta costura durante más de 15 años.

Por último presentará su último capítulo contemporáneo: su labor en Maison Margiela, donde consolidó la evolución de su lenguaje técnico y artesanal.