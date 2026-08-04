Abuso sexual en Viedma: concluyó el juicio contra un profesor de teatro y el tribunal pasó a deliberar

Tras los alegatos finales de las partes, el tribunal dará a conocer su decisión la próxima semana en Viedma.

El juicio oral y público contra un docente de teatro acusado de abuso sexual por su expareja llegó a su fin en Viedma con los alegatos de la Fiscalía y la defensa. Tras tres jornadas de audiencias, la declaración de más de una decena de testigos y el testimonio del propio imputado, el tribunal anunció que el veredicto será dado a conocer el miércoles al mediodía.

Durante la etapa final del debate, la Fiscalía sostuvo que logró acreditar que los hechos investigados ocurrieron en un contexto marcado por la vulnerabilidad de la denunciante, la manipulación y una asimetría de poder que impedía la existencia de un consentimiento libre. La defensa, por el contrario, afirmó que la acusación no logró probar los delitos y solicitó la absolución del acusado.

La teoría de la Fiscalía: «Todo abuso sexual implica ejercicio de poder»

La fiscal Yanina Estela Pasarelli encabezó el alegato acusatorio y remarcó que el caso debía analizarse dentro del marco de una relación de pareja, lo que, según sostuvo, complejiza la valoración de los hechos.

«Todo abuso sexual implica ejercicio de poder e imposición. En una pareja, la violencia cede ante una manipulación más sutil, en un contexto de asimetría de poder«, afirmó durante su exposición. También señaló que «incluso las propias mujeres que la padecen la invisibilizan».

De acuerdo con la acusación, la relación entre ambos se extendió desde mayo de 2023 hasta septiembre de 2024. Durante ese período, la víctima manifestó reiteradamente su voluntad de que el acusado utilizara preservativo en las relaciones sexuales debido al temor a un embarazo o al contagio de enfermedades de transmisión sexual, aunque, según la Fiscalía, el hombre se negaba de manera sistemática.

Pasarelli sostuvo que esa situación generó discusiones y separaciones temporarias, y afirmó que el relato fue corroborado por profesionales que asistieron a la denunciante y por las pericias psicológicas incorporadas al expediente.

Los dos episodios investigados

La representante del Ministerio Público Fiscal también atribuyó al imputado dos hechos concretos de abuso sexual.

Según la acusación, ambos ocurrieron cuando la mujer no podía prestar un consentimiento válido, ya sea porque se encontraba intoxicada, dormida o debido al contexto de asimetría de poder existente entre ambos.

La Fiscalía sostuvo que esa desigualdad estaba determinada principalmente por la diferencia de edad, el vínculo previo de profesor y alumna y una relación de dependencia laboral y económica que se había consolidado durante el noviazgo.

Respecto de uno de los episodios, Pasarelli indicó que, tras lo ocurrido, «la víctima pidió ayuda a una amiga, quien la encontró angustiada, devastada» y la acompañó al hospital.

En relación con el hecho en el que la denunciante declaró haberse despertado mientras el acusado mantenía relaciones sexuales con ella, la fiscal cuestionó los estereotipos que suelen aparecer en este tipo de procesos judiciales.

«Le cuestionamos no haber hecho algo más», expresó al referirse a las expectativas sociales sobre el comportamiento de las víctimas.

La valoración de las pruebas

Durante el alegato, la Fiscalía explicó que el caso se apoyó en los criterios utilizados para valorar el testimonio único de una víctima: ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia de la incriminación y verosimilitud del relato.

En ese sentido, destacó la pericia psicológica y forense realizada durante la investigación, la cual descartó alteraciones neurocognitivas que afectaran el recuerdo de los hechos y describió un relato consistente, acompañado por sintomatología compatible con experiencias traumáticas.

Pasarelli sostuvo además que las conclusiones del informe oficial no fueron desvirtuadas por la perito presentada por la defensa, ya que, según afirmó, esa profesional «nunca vio a la víctima» y sus observaciones fueron respondidas durante el juicio por el perito oficial.

La Fiscalía, integrada también por la fiscal adjunta Sofía Lento, agregó que amistades y profesionales describieron un progresivo aislamiento de la mujer respecto de su entorno familiar y social, así como una dependencia emocional y económica que fortalecía la situación de vulnerabilidad.

«No hay ninguna duda: vulnerabilidad, manipulación y asimetría de poder», concluyó Pasarelli, quien sostuvo que el consentimiento debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones reales en las que se expresa y no desde una perspectiva meramente formal.

La defensa pidió la absolución

La abogada defensora Graciela Perrén sostuvo una postura completamente distinta y pidió la absolución del acusado.

Durante su alegato afirmó que la relación entre ambos fue «libre, consentida, amorosa, privada y ocasional», y rechazó que hubiera existido dependencia económica o laboral.

También cuestionó que la Fiscalía hubiera demostrado una situación concreta de vulnerabilidad que afectara la capacidad de la denunciante para consentir, criticó la prueba pericial incorporada al expediente y señaló contradicciones en distintas declaraciones de la mujer.

Según la defensa, tampoco quedó acreditada una relación de predominio por parte del acusado ni el dolo exigido por el tipo penal investigado.

El veredicto ya tiene fecha

Concluidos los alegatos, el tribunal integrado por los jueces Marcelo Chironi, Guillermo González Sacco y Guillermo Bustamante dio por finalizado el debate oral y anunció que el veredicto será comunicado el próximo miércoles al mediodía, en la misma sala donde se desarrolló el juicio.

Será entonces cuando se conozca si el docente acusado es declarado culpable o absuelto de los hechos que le atribuyó el Ministerio Público Fiscal.