Día del panadero: el valor del pan de cada día en la mesa de los argentinos

Cada 4 de agosto se celebra en Argentina el Día del Panadero, la fecha que reconoce el esfuerzo cotidiano de miles de trabajadores y trabajadoras que, desde la madrugada, elaboran uno de los alimentos más tradicionales de la mesa de los argentinos.

En ese marco, desde la Unión del Personal Panadero de Río Negro y Neuquén (UPPARNYN) quisieron llegar un saludo a todos los empleados del sector y destacaron la labor que realizan diariamente, al tiempo que repasaron la actualidad de la actividad.

“Queremos agradecerles el trabajo encomiable que realizan cada día, llevando el pan a la mesa de todos los argentinos. Feliz día a todos los panaderos y panaderas de Río Negro y Neuquén”, expresó el secretario general del gremio, Julio César Pacecino.

El dirigente señaló que el sector continúa atravesando una situación compleja. Si bien indicó que los costos de las materias primas se estabilizaron, advirtió que los aumentos en los servicios, los impuestos y los alquileres siguen impactando sobre la actividad. A ello se suma la caída del consumo, producto del deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

Desde el sindicato también destacaron las acciones que vienen desarrollando en beneficio de los afiliados, entre ellas la entrega de kits escolares, ajuares para recién nacidos, asesoramiento laboral y gremial, controles de recibos de sueldo e inspecciones conjuntas con las Secretarías de Trabajo de Río Negro y Neuquén para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.

El Día del Panadero se conmemora cada 4 de agosto en homenaje a la creación, en 1887, de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, considerada el primer sindicato de la actividad en el país. La fecha fue oficializada por el Congreso de la Nación en 1957.

Esta noche se realiza el tradicional sorteo por el Día del Panadero a través de la Lotería Nacional Nocturna para los afiliados.

El arte de interpretar la harina: la mirada de un maestro panadero

Para Gabriel Kogan, maestro panadero, el camino hacia un buen pan comienza mucho antes del horno. El primer paso está en conocer la harina, aprender a interpretarla y entender que cada una tiene características propias.

“Entender la harina es fundamental para hacer buen pan. Cada molienda tiene su carácter y requiere una forma distinta de trabajo”, explica.

En la panadería, la harina nunca es exactamente igual. Cambia según el trigo, la cosecha y la molienda. Algunas aportan más fuerza, otras mayor extensibilidad o un perfil de sabor más marcado. Por eso, parte del oficio consiste en observar cómo responde cada una y, muchas veces, combinarlas para lograr masas equilibradas. Para Kogan, el buen pan no surge de una receta fija, sino de la capacidad del panadero para leer los ingredientes y acompañar cada elaboración.

Entre sus recomendaciones para trabajar el pan con respeto, Kogan destaca la importancia de elegir materias primas de calidad, conocer el origen de las harinas, sentir su textura y observar cómo absorben el agua. También resalta el valor de una masa madre viva, a la que define como un elemento que debe acompañarse y escucharse, porque cambia según la temperatura y la humedad.

Para este maestro panadero, la fermentación es el corazón del pan y el tiempo, un ingrediente más. Respetar los ritmos naturales les permite desarrollar mejores sabores, aromas y texturas. “El pan no es solo harina y agua: es tiempo, manos y memoria”, sostiene, al resumir una forma de entender el oficio como un acto de respeto hacia la tierra, el grano y las personas que comparten ese alimento.