Giro en la paritaria estatal de Neuquén: uno de los gremios rechazó la oferta y analiza medidas

Lo que parecía ser una aprobación generalizada de la última oferta salarial del Gobierno para una parte de la administración pública provincial finalmente se encontró con el rechazo de uno de los sindicatos que integró la mesa salarial de julio junto a ATE y UPCN, organizaciones que sí dieron su aval.

Se trata de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provincial (Unavp), cuyo plenario realizado este lunes consideró insuficiente el esquema acercado por el Ejecutivo la semana pasada.

El ofrecimiento oficial incluyó la actualización del salario básico con dos aumentos del 3% en noviembre y del 4% en enero de 2027, la continuidad de las subas trimestrales por Índice de Precios al Consumidor (IPC), el pago de dos sumas no remunerativas y el establecimiento de un piso salarial superior a la canasta básica de alrededor de $1.560.000.

Según adelantó en declaraciones radiales Carlos Roselli, el secretario general del gremio vial, la propuesta del Gobierno resultó insuficiente para el sector.

Argumentó que la pauta enviada por los funcionarios provinciales apenas compensaría el incremento del 6% en los aportes previsionales asistenciales aplicado desde 2024, representando solo un aumento real del 1% hacia el inicio del ciclo 2027.

Los reclamos más allá de lo salarial

El rechazo a la propuesta fue adoptado por la asamblea provincial con sede en Zapala y se ratificó en forma simultánea en los distritos de Añelo, Chos Malal, San Martín de los Andes, Aluminé y El Huecú, localidades donde existen dependencias de la dirección de Vialidad.

Roselli también señaló inconsistencias en la gestión del organismo como el ingreso unilateral de 64 agentes bajo la modalidad de contratos eventuales sin que se haya priorizado los sectores administrativos y de campo más requeridos.

Mencionó, además, la dilación en la apertura de la mesa del Convenio Colectivo de Trabajo, con cinco meses de demora respecto del plazo originalmente pactado.

Luego de manifestar su rechazo, la conducción gremial confirmó haber recibido una convocatoria del ministerio de Gobierno para reabrir la mesa de diálogo en el transcurso de la semana.

Desde el sindicato indicaron que aún no se tomaron medidas de fuerza y que, en caso de realizarlas, se mantendrán guardias mínimas operativas para garantizar la transitabilidad de las rutas provinciales durante el Operativo Nieve.