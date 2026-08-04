Comenzó el juicio por un homicidio en Neuquén: la Fiscalía sostiene que la víctima fue atacada con un cuchillo

El tribunal analizará durante tres jornadas las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa antes de dictar el veredicto.

Con el alegato de apertura de la fiscal del caso Lorena Juárez comenzó este martes el juicio el acusado por el homicidio de Néstor Jesús Ibarra, cometido en agosto de 2025 en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén. El debate se desarrolla ante un tribunal colegiado y está previsto que se extienda durante tres jornadas. Junto a la fiscal interviene el asistente letrado Maximiliano Jávega en representación del Ministerio Público Fiscal.

La acusación de la Fiscalía

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025, entre las 4:45 y las 5:10, en un sector cercano a la costa del río Neuquén.

De acuerdo con la acusación, la víctima caminaba junto a su expareja, una amiga de ella y otro hombre cuando salieron de una vivienda para realizar una compra. En ese momento, el imputado, que se encontraba en su domicilio, llamó a Ibarra para que se acercara.

Siempre según la hipótesis fiscal, cuando la víctima llegó hasta la vivienda fue sorprendida por el acusado, quien le envolvió la cabeza y parte del torso con un nylon negro para inmovilizarla. Luego le habría aplicado una única puñalada con un arma blanca de grandes dimensiones y escapó del lugar.

La autopsia estableció que Ibarra murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante que lesionó ambos pulmones y el corazón.

Tres jornadas de debate

Durante la primera audiencia, las partes expusieron sus respectivas teorías del caso y comenzó la producción de prueba testimonial, pericial y documental que será analizada a lo largo del juicio.

El Ministerio Público Fiscal acusó al imputado por el delito de homicidio simple, en carácter de autor.

Una vez finalizada la recepción de la prueba y los alegatos de clausura, el tribunal integrado por las juezas Natalia Pelosso y Florencia Martini y el juez Juan Kees deberá determinar si la acusación quedó acreditada y emitir el veredicto.

El tribunal analizará durante tres jornadas las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa antes de dictar el veredicto.