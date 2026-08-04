Mapa | Dónde fue encontrado muerto el nene de 6 años que era buscado en Neuquén

El nene era buscado intensamente y fue encontrado en el predio del Epas. Foto: Emi Ortiz

Mientras avanza la investigación para determinar la causa de muerte del niño de 6 años en Neuquén, se conocieron detalles del sector donde fue hallado.

El pequeño había denunciado como desaparecido el lunes por la noche y tras casi una hora de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en uno de los piletones de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales del EPAS.

Donde fue encontrado el nene de 6 años

La planta donde encontraron al Tahiel está ubicada en la intersección de Tronador y Chocón, en el extremo sureste de la capital y junto al río Limay.

Esta planta es una de las más grandes de la ciudad, trata cerca del 90% de los efluentes cloacales y opera mediante módulos de aireación y desarenadores.

Al tratarse de un predio de acceso restringido, es decir solo puede entrar personal, la Justicia busca determinar cómo logró ingresar el pequeño al lugar.

Una búsqueda contrarreloj que terminó en tragedia

La búsqueda de pequeño identificado como Tahiel, inició el lunes 3 de agosto entre las 20 y las 21 en barrio Confluencia, ubicado en el sector sudeste de la ciudad de Neuquén. Era buscado tanto por su familia como por sus vecinos, amigos y hasta la Policía neuquina.

De acuerdo a la información brindada, el nene se encontraba en la casa de sus abuelos y en un pequeño descuido, se escapó. Al notar su ausencia, se dio aviso a las autoridades y su imagen se difundió en redes sociales de manera inmediata solicitando ayuda tanto en los grupos del barrio como de la ciudad.

La situación desencadenó un operativo contrarreloj ya que con la información de cómo vestía, se dio a conocer que tenía autismo y podía ser super sensible al entorno.

La búsqueda se concentró en el predio del EPAS, ubicado sobre la calle Tronador, ya que se sospechaba que el niño pudo haber ingresado por un portón que se encontraba abierto.

Lamentablemente, el operativo terminó con un triste final. Cerca de la madrugada fue hallado en una zona de piletones y tanques de tratamiento.

El caso es investigado por la fiscal Loren Juárez. Se busca esclarecer las causas de muerte y cómo ingreso el niño al predio, para ello se secuestró cámaras de seguridad y se está entrevistando a trabajadores del sitio.