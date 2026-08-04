Tres años de prisión en Bariloche: llevaba un revólver sin autorización y ocultaba bienes robados

Un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva en Bariloche tras admitir su responsabilidad por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, resistencia a la autoridad y tres hechos de encubrimiento. Además, la Justicia lo declaró reincidente debido a sus antecedentes penales y ordenó el decomiso y la destrucción del arma secuestrada.

La sentencia fue dictada por el juez de Juicio Gregor Joos, quien homologó un acuerdo de procedimiento abreviado alcanzado entre la Fiscalía y la Defensa. Como las partes renunciaron a los plazos de impugnación, el fallo quedó firme y el expediente será remitido al fuero de Ejecución Penal.

El episodio con el arma y la resistencia

El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 7 de mayo de 2026, cuando el acusado circulaba en una motocicleta junto a otra persona y fue interceptado por efectivos policiales que realizaban tareas preventivas en Bariloche.

Según la investigación, el hombre intentó escapar a pie y se resistió cuando los policías lograron alcanzarlo. Durante el cacheo, los uniformados encontraron entre sus prendas un revólver calibre 22 que portaba sin autorización.

La fiscal Sofía Ocampo explicó que, en un principio, se había evaluado una calificación más grave. Sin embargo, una pericia no permitió acreditar que el arma estuviera cargada, por lo que finalmente el hecho fue encuadrado como tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.

La acusación se respaldó con el acta del procedimiento, testimonios de policías y testigos, pericias del Gabinete de Criminalística y un informe que confirmó que el imputado no estaba registrado como usuario legítimo de armas. Además, los peritos determinaron que el revólver era apto para el disparo y correspondía a un arma de uso civil.

Los bienes de origen ilícito

Los otros tres hechos investigados surgieron a partir de un allanamiento realizado en julio de 2025 en un domicilio vinculado al condenado.

Durante el procedimiento se secuestró una motocicleta, un iPad y otros elementos que habían sido denunciados como robados en distintos hechos ocurridos entre marzo de 2024 y julio de 2025.

Para la Fiscalía, el acusado conservaba esos bienes con conocimiento de su origen ilícito y sin contar con documentación que acreditara una adquisición legítima. La acusación fue sustentada con las actas del allanamiento, denuncias de las víctimas, informes del Cuerpo de Investigación Judicial y los reconocimientos realizados por los propietarios de los objetos recuperados.

La defensora adjunta Mónica Goye informó que analizó la evidencia junto a su asistido y consideró razonables tanto la calificación legal como la pena acordada. El imputado aceptó el procedimiento abreviado y reconoció su responsabilidad por todos los hechos atribuidos.