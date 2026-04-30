Ondas suaves y volumen: el nuevo look de Pampita
El pelo con cuerpo y caída, con ese efecto trabajado pero natural que define al blow out, está regresando con fuerza.
La alfombra roja de los Premios Martín Fierro de la Moda volvió a reunir a grandes figuras del espectáculo, la televisión y las redes en una noche atravesada por el glamour y las tendencias. Entre cambios de estilo y apuestas beauty que no pasaron desapercibidas, Pampita se destacó con un giro sutil pero contundente.
Con un impactante vestido de Carolina Herrera con lunares negros, la modelo reafirmó su lugar como referente indiscutida de elegancia y, al mismo tiempo, dejó ver una renovación en su pelo donde el volumen vuelve a tomar protagonismo, apostando por un color sin amoníaco 5U de L’Oréal Paris.
El look suma ondas amplias y desarmadas que no buscan perfección: caen con naturalidad, generan continuidad y evitan los cortes marcados. En ese equilibrio entre cuerpo, movimiento y efecto natural aparece el blow out, ya no como un peinado rígido de peluquería, sino en una versión más actual, relajada y con vida propia.
El pelo se lleva suelto, con movimiento y con el volumen justo. Es un estilo que puede adaptarse a distintos momentos del día —de un evento de noche a un plan más descontracturado— sin perder naturalidad ni presencia.
Y en ese punto está la clave: un look que se ve trabajado, pero que se siente fácil. Un regreso al pelo con cuerpo, brillo y caída real, donde el volumen no impone, sino que acompaña y enmarca el rostro con suavidad.
Comentarios