Bomba en el espectáculo: aseguran que Pampita y Martín Pepa se separaron tras una fuerte crisis

La modelo y el polista estarían atravesando una nueva ruptura tras meses de idas y vueltas. La distancia y el desgaste del vínculo, en el centro de la escena.

Una fuerte versión sacude al mundo del espectáculo: Carolina “Pampita” Ardohain habría terminado su relación con el polista Martín Pepa, tras casi dos años de vínculo y luego de haber atravesado una crisis previa en 2025.

La información fue revelada por la panelista Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, donde aseguró que accedió al dato a través del entorno cercano de la modelo.

La conductora intentó comunicarse en varias oportunidades con Pampita, pero no obtuvo respuesta.

Una relación marcada por la distancia

La historia entre Pampita y Pepa comenzó en octubre de 2024 y, desde el inicio, estuvo atravesada por la distancia.

Mientras él desarrolla su carrera como polista en Estados Unidos, ella mantiene su vida en Argentina, enfocada en su trabajo y en la crianza de sus hijos.

Ese esquema, según coinciden distintas versiones, habría sido uno de los principales focos de conflicto.

La crisis que ya habían atravesado

No es la primera vez que la pareja enfrenta un distanciamiento.

En julio del año pasado, habían decidido separarse temporalmente justamente por las dificultades que implicaba sostener el vínculo a la distancia.

Sin embargo, semanas después retomaron la relación.

En ese momento, la propia Pampita explicó públicamente que la reconciliación se dio porque ambos “se dieron cuenta de que se extrañaban mucho”.

Qué dijo el entorno y por qué crecen las versiones

“Me cruzo con una amiga de ella que me dijo: ‘está más tranquila desde que se separó’”, contó Yanina Latorre al aire.

Además, sumó que la relación ya venía desgastada: “Hasta lo que sabía, la venían peleando. No era fácil el vínculo por la distancia”.

Este tipo de situaciones, marcadas por agendas exigentes y compromisos en distintos países, suele ser señalado por medios como Infobae y La Nación como uno de los factores más comunes en crisis de parejas del espectáculo.

Silencio y dudas: ¿ruptura definitiva o nueva pausa?

Por el momento, no hay confirmación oficial por parte de Pampita.

El silencio de la modelo mantiene abiertas todas las posibilidades, incluso la chance de una nueva reconciliación.

“Puede que sea una crisis, por ahí no lo quieren decir porque podría haber una reconciliación”, deslizó Latorre.

Como suele ocurrir en estos casos —según reflejan coberturas de Ciudad Magazine y PrimiciasYa—, las definiciones suelen aparecer primero en redes sociales o exposiciones públicas antes que en declaraciones formales.

