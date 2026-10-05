Reina Letizia en Finlandia: el traje sastrero de cuadros y la fórmula para viajar con elegancia y comodidad

Cuando se trata de arrancar una gira internacional, la reina Letizia tiene clara su fórmula de estilo: apostar por básicos que nunca fallan y una comodidad absoluta para sobrevivir al aeropuerto sin perder la elegancia. Para su llegada a Helsinki, volvió a confiar en su adorada sastrería y nos dejó un look para adaptar a la vida cotidiana.

Lejos de los vestidos de gala súper rígidos, Letizia armó su outfit con piezas clásicas. En esta ocasión optó por un traje sastrero firmado por Hugo Boss con estampa Príncipe de Gales en tonos grises.

La chaqueta, cruzada y de doble botonadura lo combinó con unos pantalones de tiro alto y rectos que arman una silueta súper prolija pero relajada. La camisa blanca debajo completa el look con sofisticación y elegancia.

La clave para la comodidad también lo aportaron mocasines bajos súper cómodos de diseño limpio y una diadema a juego que cerraba el estilismo con un toque muy chic para recibir el otoño europeo.