Vuelve el crochet, pero con un giro moderno: así se usa el “Mesh hat”

La tendencia crochet pisa fuerte otra vez y lo hace con un protagonista inesperado: el “Mesh hat”, también conocido como casquete de crochet, un gorro liviano y calado que se transformó en el complemento preferido de la temporada primavera-verano gracias a su estilo relajado, su funcionalidad y su estética artesanal que enamora a las redes sociales.

Del crochet artesanal al street style: el accesorio que conquista las redes

Aunque el tejido al crochet tiene raíces tradicionales, las nuevas generaciones lo reinterpretaron con un toque moderno.

El Mesh hat retoma esa esencia artesanal y la combina con colores vibrantes, texturas ligeras y diseños personalizados que lo hacen único, su estructura abierta permite ventilación y comodidad, ideal para los días cálidos.

La explosión de esta tendencia en Instagram, TikTok y Pinterest no es casualidad: celebridades, influencers y diseñadores independientes comenzaron a lucir sus versiones del casquete en fotos y desfiles, impulsando su viralización y posicionándolo como el accesorio infaltable del verano 2026.

Del look urbano al boho chic

Parte de su éxito radica en la versatilidad, ya que el casquete de crochet puede combinarse con un vestido de lino, shorts de jean o incluso con un blazer liviano, logrando ese equilibrio entre lo artesanal y lo contemporáneo.

Su textura flexible y su peso casi imperceptible lo convierten en una opción cómoda tanto para un día de playa como para una salida urbana. Además, es un complemento que se adapta fácilmente a distintos estilos: desde lo boho chic hasta lo minimalista.

Cómo llevar el Mesh Hat

Si querés sumarte a esta tendencia, estos son algunos consejos para incorporarlo al look sin fallar:

Elegí el tamaño adecuado: debe ajustarse bien a la cabeza sin aplastar el cabello.

Jugá con los colores: los tonos neutros (blanco, beige o arena) aportan elegancia, mientras que los tonos vivos se roban el protagonismo.

Peinados simples: el pelo suelto, con ondas o trenzas finas, realza la textura del tejido.

Materiales naturales: preferí opciones en algodón o lino para garantizar frescura.

Combina accesorios: los lentes de sol grandes, los collares finos o las carteras tejidas complementan el estilo.

Más que una moda pasajera, el Mesh Hat representa una vuelta a lo hecho a mano y a la valoración del detalle artesanal en la moda contemporánea. Cada pieza puede ser distinta: hay versiones con bordados, patrones geométricos o mezclas de colores que reflejan la creatividad de quienes lo diseñan.

El fenómeno confirma que los accesorios pueden trascender su papel decorativo para convertirse en símbolos de identidad y expresión personal.

Liviano, adaptable y con espíritu artesanal, el casquete de crochet demuestra que la innovación y la tradición pueden convivir en una misma tendencia.