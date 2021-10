Nuestro país sufre una grave crisis, que podríamos analizar desde todos los ángulos posibles. Una crisis económica golpea siempre a todas las actividades, pero aún no habiendo crisis, los sectores que crecen y se benefician siempre, son los monopolios.

Monopolio en los alimentos, información, servicios, transportes y financieros, hacen de un país rehén de un grupo de empresas y personas, que luego pueden, a través de esos monopolios, cooptan a la justicia y la política, que son quienes deben impedir que estos monopolios hagan un verano eterno sus decisiones y acciones.

Quienes dicen aquí admirar a Europa y EEUU, impositivamente pagan como resultado de sus ganancias netas, hasta 10 veces menos que en esos países, y la mayor parte de los dividendos termina afuera del país, lo que demuestra que sus políticas no tienen jamás en cuenta al país, es más, perjudican a toda la sociedad con sus acciones. Un ejemplo práctico es quien siendo sostén de una economía familiar, declara la mitad de lo que gana, haciendo pasar penurias a los suyos y desviando la mitad de su sueldo fuera del ámbito familiar y para su propio beneficio.

Creo que desde la última dictadura se vienen generando estos monopolios, y la prueba está en la lectura a fondo de la deuda externa del periodo 76/82, y quienes fueron los beneficiarios económicos de ese periodo, que para no aburrir con datos se encuentran bien identificados en la causa Olmos y el fallo del Juez Ballesteros del año 2000.

Pero si uno quiere bucear históricamente, puede ir a las épocas de la independencia, y fijar su mirada en los “exportadores” de esas épocas, la justicia, los mandatos provinciales y el monopolio de Buenos Aires, en un país que de federal ha tenido muy poco, y como rezaba el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.

Hoy los monopolios no se esconden, es más, muestran lo peor de ellos al fijar y aumentar en épocas de pandemia tarifas en comunicaciones, luego aumentan los precios de los alimentos, queriendo retener para sí ganancias como en ningún otro lugar de los países que dicen admirar les permitirían. Hipermercados extranjeros que en Francia tienen un máximo permitido de un 4% de ganancia anual aquí ganan un 16/18%.

Hoy los monopolios juegan a la política como nunca antes, y está en su ADN querer que el país sea manejado por quienes les permiten, entre otras cosas, llevar fuera del país sus fabulosas ganancias, y los locales hacen lo propio, con consecuencias devastadoras para las cuentas del estado, lo que redunda en una falta de dólares, moneda en la cual se ha endeudado al país, y que por lo tanto debe de cuidarse, como un panadero debe cuidar la harina si quiere seguir en carrera.

La fortaleza de un gobierno se demuestra cuando a los actores sociales de más peso los puede hacer recapacitar, o bien obligarlos legalmente a cumplir su rol social, cambiando reglas de juego que como dije, les permiten ganancias extraordinarias, o el pago de impuestos sobre ganancias netas, que como dijo la ex Canciller Aleman, Angela Merkel, no se conciben en ninguna parte del “primer mundo”, generando una sociedad inequitativa, donde la concentración económica y productiva hace lo que quiere y cuando quiere.

Con un 52,5% de la población en la línea de pobreza (42%), e indigencia (10,5%), debemos preguntarnos seriamente si no ha llegado la hora de parar la pelota, porque el partido lo estamos perdiendo por goleada, y lo contradictorio es que en la cancha los monopolios no llegan a representar el 0,5% de la población..Será hora de aprender a contar, y darse cuenta que un 99,5% no puede seguir siendo perjudicado por ésta ínfima minoría.

Jorge L Fernández Avello

DNI: 12.862.056

Bariloche