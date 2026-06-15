Suecia brilló en el debut y goleó 5-1 a Túnez con una gran producción de Ayari

Suecia goleó sin objeciones por 5-1 a Túnez en el Estadio Monterrey, por la primera fecha del grupo F del Mundial 2026. Yasin Ayari abrió y cerró la cuenta para un equipo que mostró un nivel muy alto y que tuvo una gran producción de la dupla ofensiva Viktor Gyökeres-Alexander Isak. El árbitro fue Yael Falcón Pérez, quien tuvo su debut en la gran cita.

Falcón Pérez, un toque criollo entre los europeos y los africanos. (AP)

El encuentro comenzó de forma inmejorable para los suecos. Ayari marcó el 1-0 a los 7. Pelotazo largo para Isak, quien picó y la recibió picando, el arquero lo cortó con el puño y fue en busca de la segunda pelota, que ya le había caído a Gyokeres, quien lo eliminó con un sombrerito. Mientras tanto, dos defensores ya esperaban en la línea de gol y despejaron un remate de zurda abajo.

Aunque la pelota le cayó a Ayari, quien desde lejos sacó un bombazo tan potente como preciso que superó al arquero y se metió en el ángulo, entre el travesaño y la cabeza de un defensor. Y curiosamente, no lo festejó por su ascendencia tunecina, casi como una ley del ex.

Lejos de aflojar, Suecia volvió a golpear. Recuperación cerca de su área, juego directo hacia un Gyokeres que recibió en mitad de cancha, giró y abrió con Isak. El 9 fue letal: avanzó por izquierda hasta que enganchó hacia adentro y sacó un remate dirigido abajo que, con complicidad del arquero, se metió al lado del palo.

Gyokeres, de gran momento en Arsenal, también aporta en la selección. Anotó el tercero. (AP)

A los 43, Túnez se puso en partido. Pero terminó siendo algo circunstancial. La jugada nació de un lateral que rechazan y deriva en un centro de Hannibal Mejbri desde la derecha al primer palo que conectó Omar Rekik. Más allá de eso, los tunecinos no mostraron ni el fútbol ni el peligro necesarios para acariciar un empate, aún con todo un segundo tiempo por delante.

Más dominio sueco en el complemento

Una vez iniciado el complemento, Túnez fue en busca del empate, aunque se mostró impotente en ataque, con pocas ideas y lateralizando mucho el juego. Pero si algo mostró el segundo tiempo fue la confirmación de la superioridad de Suecia, que a los 15 le bajó la persiana al partido.

Aprovechó y expuso graves falencias de sus rivales, tanto defensivas como con la pelota. Increíble y fallida salida de Túnez, con errores impermisibles en un Mundial. Ellyes Skhiri recibió del arquero, quiso hacer una calesita con demasiada tranquilidad e Isak se la robó, asistió a un solitario Gyokeres y el del Arsenal definió con calidad para el 3-1.

Aunque Túnez descontó en la primera mitad, el dominio de Suecia fue total. (AP)

Por si fuera poco, a los 41, Mattias Svanberg convertiría un gol increíble. Recién ingresado aprovechó un tiro libre desde la derecha en el que partió un metro adelantado, pero como Isak conectó antes lo asistió involuntariamente y el gol -chequeo mediante- fue válido.

Y para confirmar que Túnez se había desmoronado, otra vez apareció Ayari. Nuevamente error en salida y zapatazo expreso al ángulo del arquero Chamakh, que ni volando llegó a tocar una pelota que llegaba con mucha potencia.