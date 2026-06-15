Empujada por Vaca Muerta, la minería de Neuquén cerró un 2025 en verde: el crecimiento en números

La minería neuquina cerró 2025 con indicadores en alza y consolidó una recuperación impulsada por la demanda de materiales para la construcción y la actividad hidrocarburífera. Según la Estadística Provincial Minera elaborada por la Dirección Provincial de Minería, la producción total alcanzó las 4,2 millones de toneladas, un incremento del 8,26% respecto de 2024.

El crecimiento estuvo sostenido principalmente por las rocas de aplicación, categoría que incluye a los áridos utilizados en obras de infraestructura y en el desarrollo de Vaca Muerta. Este segmento explicó más del 85% de toda la producción provincial y registró un aumento superior al 10% interanual.

Los áridos pasaron de 3,17 millones de toneladas en 2024 a casi 3,5 millones en 2025, consolidándose como el principal producto minero de Neuquén. También mostraron incrementos la caliza, la bentonita, el yeso, la dolomita y la baritina, aunque con participaciones mucho menores dentro del total producido.

Más allá del crecimiento físico de la actividad, uno de los datos más destacados fue el salto en el valor económico generado por el sector. El valor estimado de la producción minera provincial pasó de 33.994 millones de pesos en 2024 a 56.313 millones en 2025, lo que representa una expansión del 65,6%.

El informe atribuye este comportamiento al aumento de los volúmenes comercializados, la incorporación de procesos de agregado de valor y la evolución de los precios de mercado. Del total generado, el 70% correspondió a rocas de aplicación, el 27% a minerales industriales y el 3% a minerales de primera categoría.

Otro indicador que mostró una evolución significativa fue el comercio exterior. Las exportaciones mineras crecieron de 21.504 toneladas en 2024 a 30.903 toneladas en 2025, una suba del 43,7%.

La mejora fue todavía más marcada en términos económicos. El valor exportado pasó de 730 millones de pesos a 3.554 millones, un incremento cercano al 387%. Entre los productos con presencia en el exterior es aparecen la bentonita, el yeso, la dolomita, la baritina y la asfaltita.

El crecimiento de la actividad también tuvo impacto en el empleo. Durante 2025 la minería neuquina generó 3.858 puestos de trabajo directos, frente a los 3.345 registrados el año anterior.

A la par, la cantidad de yacimientos activos pasó de 125 a 135, reflejando una mayor dinámica productiva en distintas regiones de la provincia.

Los datos oficiales muestran así un año de expansión para la minería neuquina, con mejoras simultáneas en producción, exportaciones, empleo y generación de valor.

La industria cerámica marcó otro ritmo

Aunque la minería neuquina cerró 2025 con indicadores positivos, uno de los datos que más llamó la atención fue la caída de la producción de arcilla, que registró el mayor retroceso entre los minerales industriales.

La extracción pasó de 64.031 toneladas en 2024 a 35.544 toneladas en 2025, lo que representa una disminución del 44,5% interanual.

Según el informe de la Dirección Provincial de Minería, la baja de la arcilla fue uno de los principales factores que explican que la producción de minerales industriales haya retrocedido levemente durante el último año, pese al crecimiento registrado en otros minerales como la caliza, la bentonita, el yeso, la dolomita y la baritina.

La estadística oficial señala que los minerales industriales produjeron 615.658 toneladas en 2025, apenas un 0,86% menos que en 2024. Sin embargo, sin la caída de la arcilla, el sector habría mostrado un crecimiento generalizado.

La contracción de la actividad también se reflejó en la comercialización. En 2025 se comercializaron 36.585 toneladas de arcilla destinadas principalmente a la industria cerámica, con mercados en Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe.