Murió un joven motociclista tras un choque múltiple sobre la Ruta 69 en Río Negro este domingo 14

Un choque fatal se produjo sobre la Ruta 69 este domingo 14 de junio. Un joven murió luego de impactar contra un camión y una camioneta en una maniobra de sobrepaso en Campo Grande.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el hecho se produjo cerca de las 19, sobre la ruta provincial entre Villa Manzano y San Isidro.

Murió un joven de Barda del Medio tras un choque en Ruta 69

Allí, un joven conducía con dirección a San Patricio del Chañar a bordo de una Gilera Smash 110 cuando, en una zona de recta, intenta adelantar varios camiones. El motociclista avanza en el carril contrario hasta que se aproximaba una Ford Transsit de frente. En ese momento, el conductor del rodado menor intentó volver a su carril, pero en esa maniobra impacta con el guardabarro trasero de un camión.

Por ese roce, el joven otra vez invadió el carril contrario, pero esta vez chocó de frente contra la parte delantera izquierda del furgón.

Foto: Gentileza.

En el lugar intervino personal de Tránsito de El Labrador, quienes encontraron al motociclista tendido en la cinta asfáltica. Pese a tener el casco de seguridad puesto, el joven ya no tenía signos vitales. La víctima fatal tenía 23 años y era oriundo de Barda del Medio.

Las autoridades dispusieron realizarle el test de alcoholemia tanto al conductor del camión como de la camioneta, y ambos dieron negativos. Además, recopilaron el testimonio de varios testigos que ratificaron la versión del siniestro.