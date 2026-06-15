Río Negro confirmó que la «ruta de las arenas» continúa dentro de sus prioridades ante el aumento de camiones a Vaca Muerta

Ruta 6 a la altura de la Termo Roca, donde empezaría la Ruta Petrolera o "de las arenas".

El crecimiento del transporte vinculado a Vaca Muerta volvió a poner en agenda la «ruta de las arenas» o petrolera, un proyecto que el Gobierno de Río Negro analiza para conectar Roca y Cinco Saltos mediante un corredor alternativo destinado a la logística petrolera.

La iniciativa busca generar una conexión entre las rutas 6 y 151 para reducir la presión que hoy soportan las rutas nacionales 22 y 151 por el tránsito de cargas vinculadas a la industria hidrocarburífera.

El tema volvió a cobrar relevancia esta semana tras la audiencia que mantuvieron el gobernador Alberto Weretilneck y la intendenta de Roca, María Emilia Soria, quien confirmó que la Provincia continúa evaluando alternativas para mejorar la conectividad de la región.

El tránsito de arena en Río Negro podría duplicarse en 2027

La necesidad de una nueva vía aparece en un contexto de fuerte crecimiento de la actividad petrolera y de la demanda logística asociada. «Hoy estamos en 250 camiones, pasaríamos en lo que va ahora este año, terminar en 400 camiones y casi el doble el año que viene», aseguró Soria en diálogo con Diario RÍO NEGRO tras la audiencia con Alberto Weretilneck.

La intendenta sostuvo que el incremento proyectado obliga a pensar nuevas alternativas para el traslado de cargas hacia Vaca Muerta. Según explicó, durante el encuentro también se analizó la necesidad de fortalecer una conexión por la Barda Norte que vincule la Ruta 6, el Parque Industrial y los corredores utilizados por la logística petrolera.

«Esta potencialidad que tiene Río Negro con el transporte de arenas, hidrocarburos, minería y demás plantea la necesidad de fortalecer una ruta alternativa por la Barda Norte«, expresó Soria.

Consultada sobre el estado del proyecto, agregó: «La Provincia ya nos comentó que está a nivel de consultoría avanzando en esa posibilidad, lo cual nos genera mucha expectativa por la posición geográfica que tiene la ciudad de Roca».

Un corredor de 70 kilómetros para la logística petrolera

Desde la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro señalaron que el trabajo sobre esta iniciativa comenzó en 2023 a partir de un convenio firmado con Vialidad Rionegrina para analizar alternativas de transporte frente al crecimiento sostenido de la producción hidrocarburífera no convencional en la Cuenca Neuquina.

Mario Figueroa, del área de Relaciones Institucionales de la Secretaría, explicó que los estudios apuntan a una traza alternativa que conecte las zonas de Regina, Roca y áreas de influencia donde se produce arena silícea destinada a los desarrollos de Vaca Muerta.

Actualmente esos movimientos de carga utilizan principalmente las rutas nacionales 22 y 151. «El objetivo que se persigue con el nuevo camino es descongestionar el uso actual de las rutas nacionales evitando los potenciales riesgos para la seguridad vial, máxime teniendo en cuenta el crecimiento exponencial que la actividad hidrocarburífera proyecta para los próximos meses», indicó Figueroa.

Según precisó, se requirió un estudio de ingeniería integral para un tramo de aproximadamente 70 kilómetros entre los empalmes de las rutas 6 y 151. Además, Figueroa remarcó además que el futuro corredor no está pensado únicamente para el transporte de arena utilizada en la fractura hidráulica.

«Se considera a la nueva traza como prioritaria para brindar desde el Estado una vía alternativa de suministro para todo tipo de material o requerimiento de la actividad hidrocarburífera en la zona de influencia», afirmó el funcionario.

Río Negro mantiene el proyecto de «rutas de las arenas» entre sus prioridades

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, confirmó que la iniciativa continúa dentro de la planificación provincial y que ya existe un anteproyecto elaborado para analizar distintas alternativas de recorrido. «Es una ruta que es viable, que es posible y que la tenemos dentro de las prioridades», sostuvo.

El funcionario explicó que una de las opciones estudiadas contempla una conexión que partiría desde la Ruta 6, a la altura de Roca, avanzaría por la zona de bardas detrás de los centros urbanos e incluso del lago Pellegrini para luego vincularse con Neuquén.

Además, indicó que Obras Públicas elaboró un anteproyecto inicial que posteriormente continuó siendo trabajado junto al área de Energía para avanzar en los estudios técnicos necesarios para definir la traza definitiva.

Mientras la producción de Vaca Muerta continúa creciendo y aumenta la demanda logística asociada a la actividad, la Provincia mantiene bajo análisis una obra que considera estratégica para mejorar la conectividad regional, reforzar la seguridad vial y ofrecer una alternativa a los corredores que hoy concentran gran parte del tránsito pesado del Alto Valle.