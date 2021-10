ZAPALA

Hace un mes de la partida de mi padre, de 82 años, Francisco Mendoza Becerra, y aún como hija sigo aprendiendo y sorprendiéndome con tristeza de algunas cosas que suceden cuando una persona fallece. Quizás me indignan por ser ésta mi primera y más trascendental pérdida en mi vida.



Mi padre, jubilado de Anses, fallece un día antes de su cobro de su jubilación; como familia necesitábamos la plata para pagar sus cosas: cuidador, sonda, pañales, etc., que no estaban por obra social… gastos de sus últimos tiempos de vida que no son ni más ni menos que sus necesidades básicas. Retiramos su haber jubilatorio porque creíamos que le correspondía… lo creo así… que sí le corresponde a mi entender por ser su plata, su dinero, el que tampoco era una fortuna. A él le servía para poder transitar dignamente su enfermedad. El banco, sin ton ni son, nos pide que devolvamos ese haber intimándonos con plazos, afirmando que ellos deben devolver ese dinero a la Anses. Y si vas a la Anses le echa la culpa al banco…



Tristeza de un sistema que no reconoce la muerte de un ser humano… de un adulto mayor, que según este Gobierno y tantos otros los coloca en primer lugar, cuando no es así:no les interesa.



Al ir a realizar trámites en la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, donde mi padre era socio hace más de 20 años, donde él cada mes con su boleta de luz pagaba religiosamente su sepelio, el de su esposa y el de su hijo;al preguntar en qué estado quedaba esa situación me sorprenden con que al fallecer el titular a los adherentes se les da de baja, dejándolos desprotegidos ante el servicio de sepelio. Y Uds. me preguntarán si alguna vez se te informa sobre esa cuestión. Jamás se nos notificó. Al leer la constancia de cuanto salió el sepelio de mi padre -una suma bastante alta- jamás alcanzaría a igualar todo lo que él aportó, que creería es esa suma quintuplicada y yo no sé si me quedo corta.



Ahora… ahora a volver a reempadronar a mi madre, que ya es mayor y encima hay que hacerlo antes de los 3 meses si no caduca.



Otra vez un sistema que te abandona, que te lo hace todo más difícil… que te hace vivenciar la muerte, tu pérdida otra vez.

Dalila Isabel Mendoza

DNI 21.932.207