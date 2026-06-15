La Legislatura de Neuquén acelera el tratamiento del proyecto GNL

La Cámara tiene receso en julio. Coincide con las vacaciones de invierno y la feria judicial. Foto Florencia Salto.

El debate sobre el proyecto GNL en la Legislatura de Neuquén será veloz. Esa es al menos la intención del oficialismo que espera que se apruebe en el recinto en las dos últimas sesiones de junio, previo al receso invernal.

El próximo martes 16 fue convocado un plenario de tres comisiones en el que se tratará la iniciativa, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa.

Lo que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara es el acta acuerdo firmada el 4 de junio pasado entre la provincia del Neuquén y la empresa YPF para el desarrollo del proyecto.

Esto incluye garantía fiscal por un plazo de 30 años para las actividades vinculadas a las concesiones no convencionales Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y II, condicionada a la permanencia dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Entre los aspectos centrales del convenio se encuentra la definición de un régimen especial de regalías para el gas destinado a licuefacción. El esquema prevé alícuotas variables de entre el 7,5% y el 12%, según la evolución de los precios internacionales del GNL medidos a través del índice JKM (Japan Korea Marker), utilizado como referencia para el mercado asiático.

Además, se establece la exención del impuesto sobre los Ingresos Brutos para determinadas operaciones realizadas entre Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI cuando el destino final de la producción sea la exportación.

Otro de los puntos destacados es el compromiso asumido por YPF de ejecutar obras de infraestructura o realizar aportes equivalentes por hasta 175 millones de dólares.

El plenario del martes, que comenzará a las 9, reunirá a los diputados y diputadas de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hacienda e Hidrocarburos.

La semana pasada concurrió a la Legislatura a exponer sobre el proyecto el ministro de Energía, Gustavo Medele, y su par de Economía, Guillermo Koenig.

Si el mismo martes hay despacho, la iniciativa estará en condiciones de ingresar a votación en la próxima sesión.

Otro de los temas cuyo tratamiento no se demorará serán las designaciones en el Tribunal de Cuentas. Figueroa propuso a Juan Carlos Pintado y a Diego de Vega para cubrir las vacantes.