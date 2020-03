Mucho cambiará... y seguro para bien

Hace días que estoy guardado en casa con parte de mi familia. Cosas para hacer, temas pendientes, pensar en cosas que no hice…

Me pregunto: ¿qué será después del resto de este año? ¿Seguiremos confiando en cada uno de nosotros con respecto al contagio? No recobraremos la tranquilidad hasta tanto no se tenga una vacuna para atacar a este virus impensado.

Así y todo, muchas cosas cambiarán, y seguro para bien, porque el humano no va a querer seguir autodestruyéndose y tener que vivir eternamente en cuarentena o con alguna escafandra para sobrevivir…

La naturaleza se va a encargar de poner al humano en regla y que no siga destruyendo el hábitat. Van a cambiar reglas de juego fundamentales y así destruir de una buena vez la famosa corrupción que reina en este país y en todo el mundo.

Vamos a exigir como ciudadanos que aquel que gobierne haga bien su trabajo, que los sistemas de gobierno sean más eficaces, que las leyes se cumplan para que el ciudadano común también se comporte como tal.

Es una oportunidad única para que nuestra mentalidad cambie.

Rodolfo Schroeder

DNI 13.323.173



SAN MARTÍN DE LOS ANDES