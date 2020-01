Muere importante general iraní en ataque de EEUU en Irak

El general más importante de Irán y arquitecto de las guerras de Teherán en Oriente Meidio murió tras haber sido víctima de un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Esta muerte a causa del bombardeo amenaza con elevar drásticamente las tensiones en la región.

El ataque contra el general Qassem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de Irán, en el aeropuerto internacional de la capital de Irak podría generar una fuerte represalia iraní contra intereses estadounidenses en la región y crecer drásticamente hasta convertirse en un conflicto mucho más amplio entre Washington y Teherán, lo que pondría en peligro a las tropas de Estados Unidos en Irak, Siria y otros países.



Soleimani "estaba desarrollando activamente planes para atacar a diplomáticos y militares estadounidenses en Irak y en toda la región'', señaló el Departamento de Defensa estadounidense, que también acusó al general de aprobar los ataques contra la embajada en Bagdad el martes.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, advirtió que a Estados Unidos "le esperan fuertes represalias''.



El canal estatal de la República Islámica emitió la declaración de Jamenei, en la que se refirió a Soleimani como "la cara internacional de la resistencia''. El ayatolá declaró tres días de luto por la muerte del general.

Además, un asesor del presidente de Irán, Hassan Ruhani, advirtió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de que Teherán aplicará represalias.



"A través de esta jugada riesgosa, Trump ha arrastrado a Estados Unidos a la situación más peligrosa en la región'', escribió Hessameddin Ashena en aplicación de mensajería Telegram. "Quienquiera que haya cruzado la línea roja debería estar listo para enfrentar sus consecuencias''.

Más tarde, la televisión iraní se refirió a la orden de Trump de abatir a Soleimani como "el mayor error de cálculo de Estados Unidos'' desde la Segunda Guerra Mundial. "La gente de la región ya no permitirá que los estadounidenses se queden'', agregó la cadena estatal.



En el operativo pereció también Abu Mahdi al Muhandis, subcomandante de las Fuerzas de Movilización Popular - un grupo paramilitar apoyado por Teherán - y otras cinco personas, incluyendo el jefe de protocolo de las FMP en el aeropuerto, Mohammed Reda, señalaron las autoridades iraquíes.

Trump, que se encuentra de vacaciones en su centro turístico en Palm Beach, Florida, tuiteó la imagen de una bandera de Estados Unidos.

Estas muertes suponen un hecho crítico para el Oriente Medio y representan un cambio drástico en la política de Washington hacia Irán después de meses de tensiones.



Teherán derribó un dron militar estadounidense y detuvo a barcos petroleros. Por su parte, Estados Unidos ha acusado a Irán de varias agresiones dirigidas contra buques tanque, así como de un ataque en septiembre contra la industria petrolera de Arabia Saudí que provocó la reducción temporal de su producción a la mitad.

Las tensiones derivan de la decisión de Trump en mayo de 2018 de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear que Irán concertó con las potencias mundiales durante el gobierno del presidente Barack Obama.



Un político de alto rango y un funcionario de seguridad de alto nivel de Irak confirmaron a The Associated Press que Soleimani y Al Muhandis figuran entre los fallecidos en el ataque ocurrido poco después de la medianoche. Dos jefes paramilitares leales a Irán también confirmaron esas muertes, entre ellos un miembro de la milicia Kataeb Hezbollah, la cual estuvo involucrada en la agresión de esta semana contra la embajada estadounidense en Bagdad.

El funcionario, que solicitó el anonimato, dijo que Al Muhandis había llegado al aeropuerto en una caravana de vehículos para recibir a Soleimani, cuyo avión procedía de Líbano o Siria. El ataque aéreo ocurrió cerca de la zona de carga apenas después de que el general descendiera del avión.

Así quedo el sitio donde fueron asesinados en un bombardeo en Bagdad, Irak Qassem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis.pic.twitter.com/KR4S5mYHq9 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 3, 2020





Dos representantes de las FMP dijeron que el cadáver de Soleimani quedó destrozado en el ataque y que no encontraban el de Al Muhandis. Un político de alto rango dijo que el cuerpo de Soleimani fue identificado por el anillo que llevaba.

Los funcionarios hablaron a condición de guardar el anonimato debido a lo delicado del asunto y porque carecen de autorización para hacer declaraciones oficiales.

En su papel de jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Soleimani encabezaba a todas sus fuerzas expedicionarias.



Horas antes el viernes, un funcionario de las Fuerzas de Movilización Popular dijo que siete personas murieron por un misil que cayó en el aeropuerto internacional de Bagdad, y culpó de ello a Estados Unidos.

El funcionario de las FMP dijo que entre los muertos estaba su oficial de protocolos del aeropuerto, de nombre Mohamed Reda.

Un funcionario de seguridad confirmó que siete personas murieron en el ataque al aeropuerto, del que dijo fue aéreo. Horas antes, la Célula de Medios para Seguridad de Irak, que difunde información sobre la seguridad en el país, dijo que cohetes Katyusha cayeron cerca de la sala de carga del aeropuerto, provocando la muerte de varias personas y que dos automóviles se incendiaran.

Se desconoce quién disparó el misil o los cohetes y quién era el blanco. Estados Unidos no comentó.



AP