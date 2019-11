Mujeres pidieron que se apruebe ya la emergencia por violencia de género

Organizaciones de mujeres y agrupaciones sociales que impulsan la aprobación de la ley de emergencia por violencia de género se reunieron en la sala de la memoria de la Legislatura de Neuquén.

El proyecto de ley que fue elaborado y consensuado por distintos bloques de diputados no logró despacho de la comisión de desarrollo humano y social.

Los carteles que expresaban “Plan de emergencia ya!”, “La ley debe ser provincial”, “La ley debe proteger a las mujeres”, “Nos están matando el Estado es responsable” y “Sin presupuesto no hay ley, el Estado ausente es femicida”.

La diputada provincial por el Frente de Izquierda, Angélica Lagunas explicó: “Esta audiencia pública va en contra mano de lo que ha definido el ejecutivo provincial y el MPN que se han negado a votar la ley de emergencia en esta casa. Planteando que hay que reconocer que existe la emergencia, que para abordarla necesitamos presupuesto que es el que el gobierno no quiere poner y además un plan de emergencia para llevar adelante que tiene que dar respuestas a algunas variables importantes”.

La aplicación de la emergencia permitirá generar políticas públicas que lleven a la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género.

La normativa pretende crear un plan provincial de emergencia contra las violencias de género, que cuenta con un presupuesto propio y se extienda, al menos por cinco años. debe destinarse por lo menos el 1% del presupuesto a las medidas. Las organizaciones de mujeres afirman que en la actualidad es del 0,045%. Creación de casas refugios y cupos para víctimas de violencia en los planes de vivienda. Asistencia económica que sea igual a la canasta básica e inserción laboral.

La creación de equipos interdisciplinarios y más personal para los dispositivos ya existentes. Y por último la conformación de una comisión de seguimiento de ley y control del destino de los fondos.

“No alcanza con sacarse una fotito con el Ni una menos o con decir que elaboran un proyecto con perspectiva de género. Necesitamos determinar que la violencia existe, que la emergencia existe para que verdaderamente se terminen y se enfrente a la violencia para erradicar los femicidios” indicó Lagunas.

“Tenemos que celebrar que todos los días nos reunimos mujeres de diferentes partidos y corrientes para formar este proyecto de ley que condensó todas las necesidades para las mujeres. Hemos trabajado muy bien y hemos puesto lo que tenemos en común y no nuestras diferencias. Hoy estamos muy unidas y tenemos que seguir trabajando” expresó Nanci Parrilli.

“Esta audiencia pública tiene el objetivo de fortalecer esa lucha, porque sabemos que en las comisiones estamos en minoría frente al MPN pero en las calles no. Vamos a dar pelea hasta el último día. Sabemos que las mujeres no pidieron permiso para instalar esta agenda y no van a pedir permiso para seguir luchando por ella” manifestó el diputado Raúl Godoy.