El adiós de Sampaoli: crónica de un desgaste anunciado

“Es el técnico de la Selección, tiene contrato y tiene que ir a dirigir L’Alcudia. Tiene que ir a dirigir él”, declaró el presidente de AFA Claudio Tapia, horas después de que Jorge Sampaoli rectificara su deseo de conducir a los juveniles en el certamen valenciano.

Fue el pasado jueves cuando el director técnico nacido en Casilda advirtió que el tironeo que protagonizaba para mantenerse en el cargo que había asumido hace poco más de un año, no tenía futuro. Si decidía no concurrir al certamen amistoso con el Sub 20 (que por contrato debía atender), corría riesgos de ser sancionado y hasta de ser despedido con causa. Es decir, sin ser resarcido.

Luego de la eliminación a manos de Francia, en la primera reunión que tuvo Sampaoli con Tapia y Daniel Angelici ya en el país, el DT en su plan de seducción para que la cúpula afista lo mantenga en el cargo, se ofreció a dirigir al Sub 20 en L’Alcudia. Sampaoli quedó preso de sus dichos y ante el primer indicio de que no iría a España para el certamen juvenil, Chiqui Tapia contraatacó.

El sábado por la noche, la AFA decidió darle un corte final al tema. Se comunicó con el abogado del entrenador y lo consultó sobré qué monto pretendía cobrar Sampaoli para dejar sin efecto el contrato que se extendía hasta el 2022.

La primera oferta por parte de la AFA había sido sensiblemente baja, materializando así una estrategia. El ofrecimiento ascendía a 800.000 dólares a modo de indemnización, aproximadamente un 10% de la cláusula de salida. La misma fue rechazada por el entrenador. De todas maneras, la dirigencia se aseguraba un piso para la negociación. Lo elevó a casi 1.600.000 el sábado por la noche, cuando llegó el llamado a su abogado y representante. Finalmente la negociación se cerró en casi dos millones.

En algún momento post mundial, se creyó que el DT continuaría en el cargo, luego de haber hecho su descargo ante los dirigentes de lo que pasó en Rusia y de su compromiso de estar en Valencia con los pibes del Sub 20.

Sin embargo Sampaoli empezó a ver la negativa por parte de los clubes de ceder a algunos de sus juveniles, hecho que generó el cambio de opinión y a la vez planteara preparar al equipo para el viaje a España y enviar a sus colaboradores Lionel Scaloni y Matías Manna. La AFA se mantuvo firme: el deseo era que al Sub 20 lo dirigiera Sampaoli.

El casildense entendió antes del fin de semana, que el camino hacia su destitución ya no tenía retorno y que era en vano estirar la agonía.

Ayer la AFA, a través de un comunicado oficializó la salida y la primera parte del supuesto plan ya está cumplido. Afuera Sampaoli, ¿en quién piensa la dirigencia para reemplazarlo? A partir de hoy comienza otra historia, la de conseguir un entrenador que le devuelva la gloria ( y la coherencia) al seleccionado argentino.