La Selección Argentina de Vóley lo dio vuelta y venció a Canadá por la Nations League

En un partido lleno de emociones, la Selección Argentina comenzó con el pie derecho el Week 3 de la Nations League de Vóley. En Osaka, Japón, la Albiceleste venció 3-2 a Canadá con parciales de 24-26, 22-25, 25-23, 25-13 y 19-17, en un partido clave para continuar con esperanzas de clasificación a la segunda fase.

En los dos primeros sets, el equipo norteamericano comenzó mejor, aunque Argentina buscó reaccionar pero le costó. Canadá pegó en los momentos claves y sacó una ventaja importante de 2-0.

Luego, la Albiceleste se quedó ajustadamente con el tercer set con ambos equipos presionando desde el saque. La cuarta manga fue toda de la Selección Argentina con un gran Luciano Vicentin, figura del partido con 20 puntos.

En el tiebreak, regresó la paridad en un encuentro infartante que se definió por 19-17 en el definitivo. Otro destacado de la remontada fue Manuel Armoa (16 puntos), que aportó con una gran efectividad en el saque.

Con la victoria, Argentina llegó a un registro de 3-6, se ubica 13° en la clasificación y buscará el milagro en los últimos tres compromisos. Los dirigidos por Horacio Dileo saltarán el próximo viernes a la cancha para enfrentar a Cuba (17°) a las 1:00 de la madrugada de nuestro país. Luego, cerrarán la primera ronda ante dos candidatos: Italia (6°) el próximo sábado a las 7:20 y Japón (1°) el domingo a las 7:20.

Para avanzar a la segunda ronda de la VNL, la Albiceleste deberá ganar todos sus partidos y esperar los resultados de algunos rivales. Los 7 mejores de la tabla más el anfitrión de la fase final (China) avanzarán a la definición por el título.