Triple alerta en la cordillera y posible lluvia en el Alto Valle: el tiempo que acompañará el partido de Argentina vs Inglaterra

¡Finalmente llegó el día más esperado de la semana! La expectativa es total: este miércoles 15 de julio la Selección se juega la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra. Con la fe intacta en la Scaloneta y los dedos cruzados para anular mufa, te dejamos el pronóstico del tiempo detallado para que sepas cómo estará el clima a la hora del partido.

Triple alerta en la cordillera

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su parte de alertas para informar que la cordillera que se extiende desde el norte al sur de Neuquén recibirá un temporal que combinará lluvia, viento y nieve.

El nivel de alerta por nieve es naranja y afectará principalmente la zona cordillerana comprendida desde Chos Malal-Minas a Aluminé. En el detalle se precisó que todo el área será afectada por nevadas fuertes. «Se esperan valores de nieve acumulada entre 40 y 60 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. En las zonas más altas, la situación podrá estar acompañada de reducción de visibilidad por viento blanco. En zonas mas bajas, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada», agregó.

Por su parte, el viento alcanzará el cuadrante comprendido entre las regiones del oeste de Añelo, Buta Ranquil y la cordillera hasta el norte de Aluminé. Se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Finalmente, la lluvia llegará a la zona sur de la cordillera de Neuquén (Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé – Los Lagos). El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. El organismo indicó que en zonas de mayor elevación «no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada».

Si bien Bariloche y sus alrededores no aparece bajo alerta, el pronóstico del tiempo informó que se prevé un miércoles con una temperatura máxima de 5°C y una mínima de 3°C. Además la probabilidad de lluvia y nevadas se mantiene entre los 40 y 70% durante el día, a la noche se prevé una leve mejora. El viento podría registrar ráfagas de hasta 60 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Aunque el Alto Valle quedó fuera de la alerta meteorológica esta vez, el pronóstico anticipa el probable regreso de lluvias, aunque se espera que sean de carácter leve.

En ciudades como Neuquén capital y Roca, las condiciones serán las siguientes

Neuquén

Día: El cielo se presentará parcialmente nublado con probabilidad de lluvias o lloviznas. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 14 km/h y ráfagas de 20 km/h, soplando desde el sudeste. La presión atmosférica se ubicará en mil dos hectopascales.

El cielo se presentará parcialmente nublado con probabilidad de lluvias o lloviznas. La temperatura alcanzará los 16°C con vientos de 14 km/h y ráfagas de 20 km/h, soplando desde el sudeste. La presión atmosférica se ubicará en mil dos hectopascales. Noche: El estado del cielo pasará a cubierto. La temperatura descenderá a 2°C con vientos de 11 km/h y ráfagas de 11 km/h, con dirección proveniente del este. La presión atmosférica alcanzará los mil tres hectopascales.

General Roca