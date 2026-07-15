Murieron una docente y un médico de Villa La Angostura en un trágico choque múltiple sobre la Ruta 35

La Ruta Nacional 35 quedó marcada por un trágico choque múltiple que dejó como saldo dos víctimas fatales: una docente jubilada y un médico, ambos pareja y oriundos de Villa La Angostura. El grave siniestro se registró el martes, en jurisdicción de la provincia de Córdoba e involucró a cinco vehículos de los cuales tres eran camiones.

Tragedia en la Ruta 35: choque y muerte

El choque múltiple se ubicó a la altura del kilómetro 705 de la Ruta 35, entre las localidades de Santa Catalina y Malena, en el sur de Córdoba. Según la información oficial, las víctimas fatales viajaban a bordo de un Toyota Corolla Cross.

El impacto se produjo cerca de las 13 y quedaron involucrados: dos camiones Mercedes-Benz, un camión Volkswagen 19.320, una camioneta Ford Ranger y el Toyota Corolla Cross abordado por los neuquinos.

De acuerdo a la información preliminar, el Corolla Cross, el camión Volkswagen 19.320 y un Mercedes-Benz 710 circulaban todos en dirección del sur a norte; mientras que en sentido contrario se desplazaban un Mercedes-Benz 1134 y una Ford Ranger. Por motivos que se desconocen, los vehículos que iban enfrente impactaron entre si y todo terminó en un choque en cadena donde el Corolla Cross de los neuquinos quedó más afectado.

Además de las víctimas fatales, se registraron dos heridos -el ocupante del camión Vollkswagen y el conductor de la Ford Ranger- que fueron trasladados al hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto para recibir asistencia médica.

La Fiscalía de turno de Río Cuarto tomó intervención para investigar las causas del choque. La Policía de Córdoba informó que las circunstancias que desencadenaron la tragedia son materia de investigación.

Con información de Infobae